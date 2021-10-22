不再排華後的印尼復興華文教育，新南向政策四年來僑生人數翻倍成長

根據2018年的統計，大約有1萬5000名印尼學生在中國留學，同年赴台留學的印尼學生有1萬1840人。招生方式方面，中國是透過舉辦教育展來招生，在印尼有民間留學代辦機構舉辦留學中國教育展，而台灣則禁止「仲介」協助招生，因此多會由大學與印尼留台校友會在當地辦展覽。

筆者在〈人數曾是台灣留學生來源國第一，回首大馬「僑生」來台歷史的前世今生〉一文提到，近年來在新南向政策的效應下，在109學年度，越南學生以1萬7534人位居台灣第一大境外生來源國，第二名的馬來西亞有1萬3964人，而緊追在後的印尼有1萬3804人。

根據教育部統計，印尼留學生在新南向政策的第一年，2016年僅5154人來台，前五年的人數均不超過4000人，到了2020年有1萬3804人（包括印尼外籍生和印尼僑生），成長率高達167%。而同一時期來台的印尼僑生成長率僅104%，從2016年的1208人增長至2020年的2474人。意味著印尼僑生僅佔全體印尼籍學生的17.9%，儘管印尼外籍生之中也會有華裔學生，但印尼旅台生中以非華裔為主流，已是趨勢。

印尼是世界第四人口大國的印尼，約有2.536億人，包括了100多個民族，但關於華裔人口確切數字，至今沒有準確的說法。例如，世界經濟論壇在2016年的統計，印尼有770萬華人，是最多海外華人人口的國家，而台灣駐印尼代表處僑務組2020年的資訊為：「印尼政府於1960年代曾統計該國族裔人口普查，當時華人人口為200萬人。時至今日，另根據非官方統計，印尼華人人口約1000餘萬人。」

至於印尼的官方統計，則是在2010年進行的，估計華人有283萬人，約佔人口的1.2%。對於這種情形，知名印尼華人歷史研究學者廖建裕認為，印尼官方的數字之所以不一定準確，乃因當年只有11個省份提供華裔人口數字，印尼有30個省。而且，許多華人已不太願意承認自己是華族，承認自身是印尼人，因此廖建裕判斷，華人大約佔印尼人口的1.45%-2.04%。

馬來西亞華裔人口約700萬人，雖然相比來台留學的馬來西亞華裔學生，比例上印尼華裔學生少很多，但從前面提到的數據來看，隨著近年中國影響力日增的趨勢下，中文的重要性更勝以往，以及印尼政府在21世紀後逐步解禁華文教育，才使得印尼華裔到台灣、中國等具華語教學環境的國家學習成為潮流。

坎坷的印尼華文教育

《台灣光華雜誌》報導，在印尼的華人移民早在1900年於雅加達成立第一所華校中華會館，接著五十多年後，全印尼的中小學華校數量曾多達1000多所，學生近40萬人。直至1960年代末，排華運動的興起才讓印尼華文教育走下坡。

荷蘭曾殖民統治印尼350年，直到1942年不敵日軍南侵而退出印尼，隨後日本佔領了印尼3年多。二戰結束後，蘇卡諾在於1945年8月17日宣布印尼獨立，並成為印尼首任總統。

也是在1950年，在立場親中共的印尼總統蘇卡諾的掌權下，4月13日正式與中華人民共和國建交。而1955年在印尼萬隆舉行的亞非會議上，印尼和中國簽署了《中華人民共和國和印尼共和國關於雙重國籍問題的條約》，而第一條即是：

締約雙方同意：凡屬同時具有中華人民共和國國籍和印度尼西亞共和國國籍的人，都應根據本人自願的原則，就中華人民共和國國籍和印度尼西亞共和國國籍中選擇一種國籍。

儘管印中兩國看似已解決了華僑的國籍歸屬問題，但還是難以避免日後華人成為印尼政治鬥爭的犧牲品。

1965年，印尼發生流產的軍事政變：「930事件」，最終1967年軍事強人蘇哈托以其親共為由，取代了蘇卡諾成為總統。掌權後的蘇哈托開啟了「新秩序」（New Order）時代，以反印尼共產黨為由，發動全國性的剿共運動，估計有507萬人喪命，其中有許多印尼華人被控是中共政府的間諜，大批華人離開印尼到中國、香港，也有部分人到台灣。接著1967年3月12日蘇哈托掌權，同年10月27日宣布與中華人民共和國斷交。一直到1990年8月8日，印中兩國才恢復外交關係。

在新秩序的時代下，蘇哈托政府推出了多項排華政策，包括強迫關閉華語學校華、華裔必須改名成印尼文名字、停售華文報刊及書籍、禁止任何與中華文化相關的宗教或慶典等措施。因此，至今仍有許多印尼華人不諳中文。同時，蘇哈多政府對於國立大學的名額，設下10%名額上限給華裔的作法，也是促使更多印尼華人選擇到海外留學。

1997年，亞洲金融風暴爆發，重創東南亞國家的經濟，對印尼政府不作為不滿的民眾，在被政治人物的煽動下，華人再次成為攻擊的目標，最終在1998年5月13日爆發排華運動，又稱「黑色5月暴動」。

儘管1998年印尼排華後，蘇哈托的接班人哈比比總統開啟了對華人友善的時代，接著1999年隨著印尼第4任總統瓦希德（Abdurrahman Wahid ）的上任，2001年才進一步廢除了過去打壓華文教育的政策，印尼的華教才開始逐漸復甦。

Photo Credit: Reuters/達志影像 瓦希德（中）是印尼第4任總統，他撤銷多項歧視華人與華族文化法令的總統，因此深受印尼華人的愛戴。

印尼僑生來台歷史

為延續過去在大陸時期招生僑生「回國」升學的服務，國民黨政府在1951年推出「華僑學生申請保送來台就學辦法」，而該辦法在1958年被「僑生回國就學及輔導辦法」取代，並沿用至今。

不過根據文獻的紀錄，國民黨撤退來台後的第一個僑生，其實早在1950年抵台，那位僑生就是台大外文系畢業的印尼華人蘇玉珍。蘇玉珍的父親蘇源昌曾任印尼《新中華報》社長，她台大畢業後也踏入新聞界，曾任《中央日報》副總編、《香港時報》台灣分社社長及《臺灣新生報》社長。蘇玉珍於去年9月11日在台北過世，享壽94歲。

僑教在50年代開始推行時，正值國共內戰結束不久，但國共內戰的海外戰場還沒結束。印尼的華小因國共鬥爭的關係，分為親國民黨的「正義華校」，和親中共的華校。由於蘇卡諾總統親中共，因此印尼獨立後，國民黨人創辦的華小首當其衝遭到打壓，因此這些「正義華校」的畢業生便選擇來台升學，有的人也因無印尼國籍，也在台灣落地生根了。

隨著印尼華人處境在60年代更為艱難，因此當時來台就讀中等學校的印尼學生人數劇增。1960年9月，有兩艘船載印尼華僑來台，一艘是從東婆羅洲出發的「太平輪」，載有111人，另一艘則是載了1400多人的「興安丸」，其中200多名是來台升學的僑生。

「興安丸」是台灣政府為避免航行中遭中共刁難，而委託日本商船運載的。儘管途中在香港時有遭到中共攔截，要將船上的印尼華人帶到中國大陸，但最終他們還是成功抵台了。在那年代逃離印尼，來到台灣的印尼華人，多定居在桃園龍潭。

由於蘇哈托在1967年掌權後推行系列打壓華文教育的政策，使得此後來台的印尼僑生的華文程度不若以往，也無法採用當地的高中成績申請來台就學，因此台灣政府在1983年起，在台灣辦理了印尼僑生升學測驗，1989年起由僑委會辦理「印尼地區回國升讀大學院校在台輔訓班」（簡稱「輔訓班」），而印尼輔訓班則是在僑生先修部上課。

國立僑生大學先修班在1955年成立， 2006年與國立台灣師範大學合併，並更名為「國立台灣師範大學僑生先修部」。起初僑生先修部是在板橋華僑中學校區，1962年搬到蘆洲（現址是國立空中大學），1984年才遷入林口校區。至今僑生先修部是許多東南亞國家的僑生，在進入大學部前衝刺的地方，在這裡修讀一年的先修課程，再以考試成績，按志願分發到台灣各大學。

Photo Credit：杜晉軒 國立華僑高中內的孫中山銅像，銅像底座寫著「華僑為革命之母」

不過隨著來台就學的管道越來越多元，東南亞各國的華裔也能選擇以外籍生身分來台就學，僑生先修部的人數日漸減少。例如，近十年人數最高峰是在2014年，有1248名學生，最少是2018年只有497人。去年的109學年度僅回升至600人，其中印尼學生僅107人。

印尼留台校友會聯合總會（以下簡稱印尼留台聯總）副總會長劉禮華告訴《關鍵評論網》，在台灣各大學積極招生下，也有許多印尼華人學生選擇以外籍生身分來台升學，而不再如過往以僑生身分來台，因為還得就讀印尼輔訓班，得通過數理科目的考試，也可能會被分發到不一定想要的大學，而他孩子也是以外籍生身分來台就學的。關於外籍生、僑生這兩種不同的就學身份，也牽涉到國族認同的糾葛。

台灣向東南亞國家學生招生的重要方式，就是直接到當地幫教育展，而在印尼舉辦的第一屆「台灣高等教育展」是在2010年，2011年台灣、印尼則簽署了高等教育合作備忘錄。

印尼留台聯總是在1963年成立，全國有9個分會，比較大的主要是棉蘭、雅加達、泗水的分會。由於早年到台灣求學的多是華裔，因此印尼的留台校友會至今服務的對象還是以國內華裔學生為主。劉禮華表示，確實在新南向政策的推動下，近年來赴台的印尼學生猛增，而且非華裔的印尼土著已佔多數，主要的推動力包括台灣政府有給許多獎學金、台印政府有教育合作等。

劉禮華表示，除了傳統上學生依循學長姐、親友介紹等「口碑行銷」而決定來台外，主要還是靠辦教育展吸引學生報讀。他提到，由於印尼華人可選擇用僑生或外籍生的身份來台，相較印尼土著只能選擇外籍生，而且僑生優惠比外籍生多（外籍生就讀國立大學，學費得比照私校），因此過去有印尼土著會質疑，為何印尼華人可選擇成為「僑生」，難道不承認自己是印尼人嗎？因此許多參展的大學已有默契，辦展時只會宣傳選擇成為外籍生。至於「僑生」，則由校友會另外再跟華裔學生宣傳說明了。

Photo Credit: 中央社 圖為2019年在雅加達舉行的台灣高等教育展。

中國競爭

根據2018年的統計，大約有1萬5000名印尼學生在中國留學，是中國的第十大留學生來源國。同年，留學台灣的印尼學生有1萬1840人，人數相當接近。

對於印尼華人到中國留學的趨勢，根據劉禮華的觀察，中國也一樣是透過舉辦教育展來招生，但作法與台灣不一樣的是，在印尼有民間留學代辦機構舉辦留學中國教育展。例如，印尼的CHINA-LINK、印尼優利聯國際學院等機構，早在2003年開始舉辦留學中國教育展。

由於台灣教育部不允許「仲介」協助招生，因此在海外的台灣高等教育展，多是由當地的留台校友會或台灣教育中心承辦。目前在印尼的3所台灣教育中心分設於雅加達國立大學（Universitas Negeri Jakarta）、東爪哇泗水（Surabaya）的艾爾朗加大學（Airlangga University），以及日惹穆罕默迪亞大學（Universitas Muhammadiyah Yogyakarta）。受到疫情影響，這兩年的台灣高等教育展都是透過線上舉行。

而受到疫情的影響，也許接下來數年赴中國留學的印尼學生會減少。相比這兩年台灣依然有開放境外生入境，中國已實施超過一年的邊境管制，已讓許多國際生被拒於國門外，至今舊生仍無法返校上課。

劉禮華指出，許多原本打算將孩子送到中國留學的家長，因中國的邊境管制而改變心意，將孩子送來台灣留學，也有的舊生為獲得大學文憑，不惜放棄中國的「本科」到台灣讀大一，一切重新開始。

另一方面，劉禮華認為文化融入方面，台灣會比中國好，因為有的中國大學，會讓外國學生專門被編在一個班，所教授的內容可能與本地人有別，不一定能讓外國學生融入，因此有的印尼華人學生到了中國留學幾年，華語還是一樣不流利。反觀台灣還是會讓一定比例的外國學生與本地生同班，他認為這樣會比較好。

然而，劉禮華也表示，許多印尼華人也開始對是否讓孩子到台灣求學有所猶豫，因為民進黨政府的「去中國化」路線，讓台灣大環境也在改變。儘管劉禮華不清楚未來政治對校園環境會有什麼變化，但台灣的大專教育品質還是值得推薦的。

Photo Credit：AP/ 達志影像 圖為農曆新年到雅加達廟裡祭拜的印尼華人。照片攝於2019年2月5日。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元