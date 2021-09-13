毛孩尿不出來怎麼辦？圖解貓狗泌尿道結石種類與飲食照護指南

當毛孩有泌尿道結石問題時，會出現哪些症狀？要如何預防？如何提供生病的毛孩完善的飲食與照護？就讓寵物營養科學專家——法米納告訴你！

貓貓狗狗的泌尿道結石問題十分常見，所有年齡層都有可能發生，甚至移除後容易再復發。結石若造成泌尿道阻塞，短時間內可能引發急性腎衰竭等急症，危及性命，飼主萬萬不可輕忽。當毛孩有泌尿道結石疾病時，會出現哪些症狀？常見的結石種類有哪些？如何透過飲食照護輔助改善結石問題？現在就一圖看懂，快速補充貓狗健康知識！

常見的泌尿道結石症狀：貓狗有這些跡象，就該儘速就醫檢查

泌尿道結石問題須藉由觀察貓狗的日常生活習慣來發現，當有下列症狀時，貓狗可能正遭遇泌尿道結石困擾：排尿看起來很用力、排尿發出哀號聲、頻尿、尿量減少、失禁、血尿等等。貓咪還可能因為排尿困難，對貓砂產生負面聯想，不願意使用貓砂而隨處便溺。

有泌尿道結石問題的貓狗，也可能出現頻繁舔尿道口、食慾減退、活動力低落的情形。泌尿道結石不單只是造成貓狗排尿不適，若結石阻塞泌尿道，極可能使膀胱出血、破裂，或引起急性腎衰竭、尿毒症，甚至導致貓狗在短時間內死亡，因此當毛孩出現前述症狀時，務必立刻就醫檢查，確認是否有泌尿道結石問題。

一定要知道：為什麼泌尿道會結石？飲水量不足是主因

貓貓狗狗的泌尿道結石是如何產生的？當尿液中的礦物質離子濃度飽和時，礦物質會形成結晶，一般情況下結晶可隨尿液排至體外，因此有結晶不代表生病了，但是當結晶沒有被順利排出，在體內累積、變大形成結石時，就會造成疾病。

飲水量不足是形成貓狗泌尿道結石的主要原因，水分攝取不足會讓尿液濃度過高、結晶容易產生與累積，並且因為排尿次數減少，使結晶更不容易順利被排出，而形成結石，所以像是養在室內、只有早晚出外上廁所的狗狗，因排尿次數較少，相對容易有結石問題。此外，毛孩的飲食中礦物質含量過高、受到環境壓力、先天代謝異常、特定品種（例如雪納瑞、比熊犬等）等因素，也較容易出現結石問題。

結石可依照組成的礦物質來分類，最常見的是磷酸銨鎂結石與草酸鈣結石，另外還有尿酸鹽類、胱胺酸鹽類、矽酸鹽類等結石。

若尿液中的磷酸銨鎂濃度較高，或因膀胱細菌感染，細菌分解尿素產生氨，使尿液偏鹼性，此時容易形成磷酸銨鎂結石。磷酸銨鎂結石在酸性環境可以被溶解，因此磷酸銨鎂結石可透過內科治療方式，以短暫特殊飲食將尿液調整至酸性，將結石溶解排出。

若尿液中的鈣離子和草酸根離子濃度過高，聚集後將形成草酸鈣結石。草酸鈣結石在酸性尿液中易生成，且無法溶解，只能用外科手術移除。若不採行手術或執行手術前，必須由飲食輔助控制尿液酸鹼度，避免草酸鈣結石持續累積、變大。

更多時候結石可能是混合型，同時擁有兩種以上的礦物質組成，必須根據狀況適時調整治療方向，因此泌尿道結石的治療與控制務必在獸醫師監控與飼主配合下進行。

不同的結石問題，需要不同的飲食照護方式

有泌尿道結石病史的貓貓狗狗，除了飲水量要增加外，飲食也必須選擇優質的營養來源，在獸醫師診斷結石的原因與種類後，依照醫囑指示更換成合適的處方飼料，調整飲食方式進行照護。針對泌尿道結石疾病所設計的處方飼料，特別降低易引起結石的成分含量，例如鈣、磷、鎂離子，並添加調整尿液酸鹼值的配方，藉由改變尿液酸鹼性幫助緩解結石問題。

生病的毛孩往往胃口差、食慾小，無法順利補充所需的營養，來自義大利的法米納獸醫專業團隊(FVR)經研究與測試，嚴選天然食材、新鮮且優質肉塊，設計出全球唯一全天然、絕佳適口性、符合所需營養的處方飼料，吸引生病的毛孩進食，更有體力恢復健康。

以法米納泌尿道磷酸銨鎂結石處方飼料為例，其成分選用優質蛋白質幫助營養吸收，並特別降低鈣、磷、鎂的含量，減少形成結石的來源，配方中含有尿液酸化劑可降低尿液pH值，幫助形成不適合晶體聚集與生成的泌尿道環境，最快可在1至2週內溶解磷酸銨鎂結石。法米納同時推出貓、狗的磷酸銨鎂結石處方主食罐，含有高達95%以上的水分含量，除了同樣可以幫助溶解磷酸銨鎂結石外，還能增加水分攝取量，更有效幫助控制結石問題。

當貓狗的磷酸銨鎂結石與泌尿道問題排除後，可在獸醫指示下短期使用法米納泌尿道結石管理照護處方飼料，幫助貓狗後續的照護。其成分同樣選用高品質蛋白質、控制鈣、磷、鎂的含量，並調整尿液至較為和緩的弱酸性以防止細菌增生，且額外添加葡萄糖胺促進膀胱粘膜保護層 (GAG) 生成，幫助保護膀胱不受刺激、減少排尿不適的症狀。因此，此款處方飼料也能輔助控制其他泌尿道問題，例如貓自發性膀胱炎、犬貓泌尿道感染，幫助舒緩症狀。

而針對不可溶解、在酸性尿液中會加速累積的草酸鈣結石，法米納則為狗狗設計了草酸鈣結石配方，同樣含有優質的營養來源，如全蛋、魚油等精選食材，並控制易形成草酸鈣結石的成分如蛋白質、礦物質、核酸的含量，同時以尿液鹼化劑提高尿液pH值避免草酸鈣結石惡化。貓咪的草酸鈣結石問題，則可使用同樣有調整尿液至鹼性與控制蛋白質、礦物質含量的法米納貓用腎臟配方乾糧與主食罐來避免結石惡化。

特別要注意的是，處方飼料是針對特定健康問題所設計的營養配方，並非一般犬貓或各年齡層都適合食用，因此務必經過獸醫師診斷與指示之下購買處方飼料，不宜自行選擇配方或延長、縮短使用期間。

讓寵物貓狗多喝水、有更多排尿機會，遠離結石困擾

當貓狗有異常排尿行為應儘速就醫，若診斷為泌尿道結石，應在獸醫師指示下選擇合適的處方飼料進行飲食照護，以獲得控制與改善，減少復發。