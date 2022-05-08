菲律賓總統大選觀察：無論是否由小馬可仕當選，都要相信人民良善的力量

「怎麼辦，外面好多人？怎麼會這麼多人？」

5月7日的夜晚，辦公室的警衛看著我，眼神透露一絲擔憂，問我這個問題。

看著馬卡蒂市（Makati city）中心的AYALA大道上，外面滿是支持總統候選人蕾妮・羅貝多（Leni Robredo）的粉紅大軍，支持BBM小馬可仕（Bongbong Marcos）的她，原本老神在在，但看著驚人的人潮不斷湧入，她也不禁煩惱了起來。對她而言，支持小馬可仕就像吃飯喝水一樣理所當然，她不能理解，為什麼外面會有這麼多人，選擇穿上粉紅色的衣服，站出來支持她所不支持的那一方？

「Leni不應該當選，她憑什麼當總統？她有哪一點是符合資格的嗎？」

這樣的質疑，來自GRAB的司機。最近搭車的時候，都會隨口問一下司機在總統大選支持誰，畢竟民間的聲音在媒體上看不見，但卻佔絕大多數，問一下是一定要的；而絕大多數的司機，都毫不猶豫地告訴我，他們支持小馬可仕。

「我們國家已經受貪腐影響太久了，到底什麼時候才能往前邁進？我們真的受夠了。」

原本以為這樣的聲音，只是對於馬可仕家族的質疑，反而，更多的民眾，對於貪腐的理解與我們真的不同，這樣質疑的聲音，同時來自雙方陣營的支持者，這是讓我非常詫異的。

遇到這麼多菲律賓朋友，對於本次總統大選呼聲最高的雙方解讀如此不同，不禁讓我更好奇，到底是什麼，形塑了人們對於政治現況的理解？是什麼背景、教育、經歷，讓大家對於同樣的人，卻有如此截然不同的解讀？進一步討論下去之後，才發現，原來我們外國人對於菲律賓政治的理解如此單薄，以下整理了幾個反對方的論點以及支持者的想法，來看看同樣的議題，為什麼解讀會如此不同。

支持者眼中的馬可仕家族

對小馬可仕的指責：馬可仕家族那麼多財產，就是獨裁時代貪汙來的，為什麼要支持一個獨裁的貪汙者的後代？

支持者：老馬可仕（Ferdinand Marcos）執政的時候，菲律賓是經濟最繁榮的時候，你說他們家有那麼多的財產，但那也不代表是小馬可仕一個人的財產，怎麼可以把帳全部都算在他頭上，這就是針對啊。況且，你說這些是貪汙來的，你有證據嗎？一切的調查也都還在進行中，在調查結果出來之前，憑什麼說這是他們貪汙來的呢？

對小馬可仕的指責：老馬可仕的夫人伊美黛（Imelda Marcos），貪汙成性，3000雙鞋舉世聞名，怎麼還會想要支持他們家族？

支持者：伊美黛夫人當年代表國家跟世界各國的元首跟領導人物交流，全世界每個人都喜歡她，不只是因為美貌及雍容華貴，最重要的是她談吐得宜，氣質出眾，又能代表國家的形象，自然而然她就會有非常多的朋友，那些鞋也都是她朋友們送的，一個有權有勢又受人景仰的人，收這些禮也不為過吧？憑什麼就要汙名化她，好像這些鞋都是她貪汙來的，你們這些人哪來的證據說這樣的話呢？

對小馬可仕的指責：他聲稱拿的是牛津的學歷，但他根本沒畢業，拿的只是修業證書，連畢業證書都拿不到的人，憑什麼領導國家？

支持者：他拿的是修業證書，那又如何，他有的是能力，有的是理想，最重要的是，他願意為了國家付出，就算那不是真實的學歷，我們也不在乎，一個領導人最重要的不應該是學歷，而是品格，還有對國家願景的擘劃，如果沒有這些，再高的學歷也沒用。

對小馬可仕的指責：他憑什麼這麼傲慢，總統辯論連續幾次他都不參與，就他目中無人，不把這當一回事，憑什麼？難道他以為他民調高過所有人相加，就可以不參加嗎？

支持者：2016年的時候他參選副總統，在辯論會上，被另一位議員修理得很慘，那個議員不問是非，就一直拿著他家族的財產跟他的學歷猛打，一點水準也沒有，要不是因為小馬可仕這麼謙虛又老實，早就反擊了，可是他就是太善良，才會站在台上傻傻地被全場修理，他爸做的事不應該跟他畫上直接的等號，既然都已經有前車之鑑，為什麼這次的辯論，他明知道要被修理，還要去參與，他把這樣的時間拿來拜訪更多的基層不是更好嗎，為什麼要去湊熱鬧呢？

4月13日小馬可仕在奎松市的造勢活動｜Photo Credit: AP / 達志影像

支持者眼中的羅貝多

除了對小馬可仕的指責外，支持小馬可仕的人們，對於現任副總統羅貝多的適任性，也持高度懷疑，以下也舉出幾個小馬可仕支持者對於羅貝多的指責（甚或是陰謀論），以及羅貝多支持者捍衛立場的理由。

對羅貝多的指責：她根本沒什麼從政經驗，要不是她老公過世了，人們可憐她，支持她參選，還讓她選上眾議員，哪會知道她，那她憑什麼來領導這個國家呢？

支持者：她先生傑西・羅布雷多（林炳智）在世的時候擔任內政部長，當時推行了這麼多的政策，她都是在背後促成的幫手，她本身是律師，也積極參與社會活動，她或許沒有擔任過多少公職的經驗，可是就這樣否定她的能力以及她的理想抱負，而不給她機會，甚至把她的努力跟她老公的過世畫上等號，太過蠻橫，也太不公平。

對羅貝多的指責：她如果真的對這個國家這麼有理想，為什麼過去6年，她都擔任副總統，卻對國家的政策一點貢獻都沒有，整天就只是對著政府幹，政府提什麼，就整天反什麼，她過去6年來毫無建樹，現在要選總統了，才開始要告訴大家她要服務民眾，她會不會太過勢利也太隨波逐流了些？

支持者：過去6年了，杜特蒂（Rodrigo Duterte）總統罔顧人權，推行了毒品戰爭，默許執法者隨意殺人，踐踏生命，這樣的領導者所推行的政策，有良心的人看在眼裡，怎麼能支持？而且雖然她是副總統，但在菲律賓的政治制度上，卻沒有實權，這也是為什麼她這6年來沒有，也不可能有什麼具體建樹，可是她扮演監督執政者的角度，卻扮演得比誰都好，她所作所為所思所想都是為了這個國家，她每一次提出的針砭時政的論點，都讓杜特蒂總統蠻橫地忽略了。

作為一個民主國家，這樣的領導者有夠格嗎？有尊重跟包容不同的聲音嗎？既然沒有，那羅貝多當然只能選擇站出來，與人民站在一塊，選擇參選總統，她才能真正為這個國家帶來想要的改變。

對羅貝多的指責：她不過就是個傀儡，艾奎諾家族的勢力把她的脖子掐得緊緊的，她出來選總統，不過就是為了讓背後這些掏空國家的貪腐勢力再復辟罷了，她既沒有能力，也沒有勢力，她只是個被舊有勢力掐住脖子的芭比娃娃而已，什麼事也做不了！

支持者：艾奎諾家族代表的是反對威權的勢力，並不是他們家族自己的利益，再者，老艾奎諾被暗殺，才促成了人民力量革命，才為菲律賓帶來真正的民主，你現在所享有的民主自由，都是老馬可仕執政的時候無法擁有的，你享受著並呼吸著現在民主的空氣，理所當然，卻反過頭去否定當年付出的這些民主前輩，你對得起良知嗎？最後，講難聽一些，艾奎諾家族已經勢單力薄，他們能對這個國家帶來什麼傷害？真正會帶來傷害的，反而是你們這些支持專政獨裁，不知悔改的老百姓。

對羅貝多的指責：她是名女性，不是說女性不好，可是她手上的牌，真的能夠讓她掌握得住內閣裡的所有人跟派系嗎？過往菲律賓在女總統執政的時候，就經歷了好幾次的軍事叛變，羅貝多這名女性具備這樣的本事去面對未來的不確定性嗎？

支持者：這是歧視，世界上有那麼多偉大的女性領導者，問題根本不在性別，在對這個國家的心；再者，過去即便經歷了軍事叛變，也從未成功過，面對未來的不確定性，就是要選擇品格跟信念都更堅定的領導者，而羅貝多就具備了這樣的特質，作為一個喪夫的女性，她是偉大的，她扛起了責任，扛起了家，現在，也要扛起這個國家。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為4月23日，羅貝多陣營在菲律賓帕賽市（Pasay City）舉行的造勢活動，這一天也是羅貝多的生日。

菲律賓不會輕易走上回頭路

整體而言，支持小馬可仕的人們，主打的訴求就是：「為了下一個世代，重返光榮時刻，重視愛與團結，家庭為本」，對他們而言，戒嚴時代並沒有像小時候教科書上寫得那麼邪惡，小時候的教科書都寫，馬可仕家族作惡多端，掏空國庫，掠奪民脂民膏，可是問長輩，每個都說那時候的生活很幸福，人民都不愁吃穿，大家的生活都比現在好得多；把馬可仕趕下台後，反而花了20年才回到原本的生活水準，真的是白走了一遭。

而支持羅貝多的人們，主打的訴求就是：「擺脫威權體制，帶領菲律賓人走向更好的生活，用愛與包容拒絕貪腐，終結威權，讓菲律賓成為連我們自己都驕傲不已的國家。」對於支持羅貝多的人而言，支持的不是她個人，而是她所代表的一種信念及集體的意識，她代表了恨鐵不成鋼的菲律賓人們，想要為這個國家帶來的改變。

就我個人而言，我不認為菲律賓會因為小馬可仕的當權，而走上回頭路，倒退到威權時代，因為現在的民氣已經跟以往不同，資訊的流通方式也大大不同，透過各種平台，或許很多人會覺得假新聞氾濫，但也因為如此多元的資訊，才能促進更多人的媒體識讀與判斷能力整體提升。

我相信這個國家人民良善的力量，不論小馬可仕或羅貝多當選，這個國家都會繼續往前走，只是軌跡不同、軸線不同，但說到底，那都是菲律賓這個「民主國家」的集體選擇，作為一個來自另一個民主國家的外國人，在這裡生活，看著他們對於政治的參與，以及民主的實踐，或許還有很多問題等待被解決，但哪個國家沒有？哪個國家不是透過參與式的民主來更加進化？5月9日，不論選舉結果如何，我們都要相信，這個國家，一定會越來越好。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：羅元祺