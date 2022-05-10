領先對手超過1500萬張選票，前獨裁者之子小馬可仕邁向菲律賓總統大位

5月9日舉行的菲律賓總統大選，目前已有超過90 %的選票開出，而前獨裁者馬可仕之子小馬可仕（ Ferdinand Romualdez Marcos Jr ）得票數遙遙領先現任副總統、另位候選人 羅貝多（ Leni Robredo），和 拿到3113萬2387 張選票的副總統候選人 薩拉（Sara Duterte） （菲律賓總統、副總統是分開投票）幾乎是已確定當選。

根據菲律賓媒體《ABS-CBN》數據，截至馬尼拉當地時間週二上午10時，目前已開出96%的選票，而小馬可仕獲得了3073萬1560張選票，而 羅貝多則是獲得1466萬5180張選票，雖然官方還未正式宣佈，但幾乎已可確定是 小馬可仕當選總統，而這也 將會是馬可仕家族的第二位菲律賓總統。

Photo Credit: 中央社 小馬可仕7日在選前最後一場造勢大會上發表演說。

Photo Credit: 中央社 總統候選人、現任副總統羅貝多。

誰是小馬可仕？

小名「邦邦」（Bongbong Marcos）的小馬可仕是菲律賓前總統、獨裁者馬可仕（Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos，1917-1989）的獨子，家中排行老二。

1980年23歲的小馬可仕成為北伊羅戈省副省長，當時是戒嚴時期，在父親馬可仕所屬的「新社會運動黨」（ Kilusang Bagong Lipunan）執政下，無人對小馬可仕出任副省長一事提出異議，3年後26歲的他又出任該省省長，直到1986年「人民力量革命」爆發，將馬可仕趕下台，而小馬可仕也在1986年2月隨家人流亡到夏威夷。

Photo Credit：AP/ 達志影像 菲律賓前總統馬可仕（右）1972年1月 在馬尼拉與他小馬可仕的合影。

1991年小馬可仕返回菲律賓後也重回政壇，曾當選北伊羅戈州第二國會選區的代表，還再次在2007年至2010年期間回鍋擔任北伊羅戈省省長、2010年至2016年又擔任參議員；小馬可仕也在2016年大選中競選副總統，當時選舉結果是敗給了羅貝多。

2021年，小馬可仕宣布代表菲律賓聯邦黨（Federalist Party）競選2022年的菲律賓總統，最後並與現任總統杜特蒂的女兒、達沃市市長薩拉（Sara Duterte）締結政治結盟，薩拉也宣布參選副總統。

Photo Credit: 中央社 小馬可仕於2021年10月6日領表登記參選。（菲律賓外國記者協會提供）

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為小馬可仕與薩拉.杜特蒂2月8日在馬尼拉出席造勢活動。

小馬可仕當選對菲律賓民主發展的影響

雖然另位參選人羅貝多已在小馬可仕大幅領先後表示「現在人民已表達很清楚了。我們需要傾聽這個聲音，因為最終我們是共享一個國家」，不過小馬可仕當選對菲律賓民主發展的影響，仍是有待觀察。

根據《美聯社》報導，倘若小馬可仕贏得總統大選，除了要處理 嚴重的貧困和失業現況，還有長達數十年的穆斯林和共產黨的衝突關係，未來將如何處理現任總統杜特蒂在任時執行的「毒品戰爭」也是焦點——因「毒品戰爭」而死亡的人數超過6000人，目前 國際刑事法院已在調查 之中 。

對於杜特蒂推動的「毒品戰爭」 ，小馬可仕之前就表示將保護杜特蒂免受國際刑事法院訴訟，《紐約時報》報導就稱，菲律賓在杜特蒂領導下，民主制度已被抹殺，若馬可仕當選又將導致菲律賓民主的進一步倒退，菲律賓大學迪里曼分校政治學助理教授Sol Iglesias接受採訪表示，對小馬可仕可能的勝選「感到非常沮喪」，說這是「自杜特蒂總統開始威權統治後的倒退」。

許多菲律賓人權行動者、知識分子和許多年輕大眾更擔心民主在小馬可仕統治下會進一步走下坡，而對於那些曾在馬可仕統治下的受害者來說，馬可仕兒子的勝利更無異是抹去了他們過去自身的經歷。

Photo Credit：AP/ 達志影像 在4月造勢晚會上發言的小馬可仕

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒