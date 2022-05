菲大選採訪後記：曾歷經戒嚴的老奶奶告訴我她不在意貪腐，更在乎經濟發展和治安

札克利 / Zachary Lee

短短兩年的新聞工作,曾採訪空難、氣爆、台南強震、太陽花學運和反課綱占領教育部等重大事件,喜歡衝第一線,記錄歷史。 對所有事情充滿好奇心,對任何問題都想追根究柢! 2016年暫時辭掉工作,到東協國家之一印尼,認識文化也學印尼語,希望透過文字抹去台灣人對印尼的偏見,重新認識這個既熟悉又陌生的國家。 現居印尼雅加達,在英文媒體實習中。提醒自己Tell the truth and shame the devil.