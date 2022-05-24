情誼可能比歷史的教訓還濃：為何多數在台灣的菲律賓移工會支持小馬可仕？

我們想讓你知道的是
本文作者為菲律賓人Girard Mariano Lopez，目前就讀國立政治大學一年級，同時在台、菲多個人權組織與公民團體擔任志工。本文是在作者針對在台菲籍移工（OFW, Overseas Filipino Worker），進行長達兩個月的密集民族誌研究、訪談後寫成。
文：盧培德（Girard Mariano Lopez）
譯：王國仲
談到小馬可仕支持者，大家多傾向認為他們遭到誤導、徬徨無助或灰心喪志——至少在國際媒體和小馬可仕反對者的描述中是如此。不過，和在台灣占多數的小馬可仕支持者互動後，會發現他們與諷刺漫畫上形容的妖魔鬼怪、或造謠完就下去領現金的網軍形象完全不同。儘管似乎有些政治冷漠，他們是樂於助人且彼此合作的一群，充滿菲律賓人崇尚的同舟共濟（Bayanihan）精神。
當你和台灣—全亞洲民主程度最高的地方之一—的菲籍社群互動時，會明顯發現BBM（Bongbong Marcos，小馬可仕）與其父，獨裁者斐迪南．馬可仕（Ferdinand E. Marcos Sr.）在同胞間相當受歡迎。無論是工廠裡的移工、各地家庭中的看護，甚至是海外的菲律賓華人社群，在這群把台灣稱作第二故鄉的人之間，小馬可仕享有超高人氣。
在網路上的骯髒垃圾話、誹謗中傷之外，台灣的BBM支持者中存在著樂於助人的一群。他們積極幫助需要經濟援助、職業技能訓練的菲籍移工，為親屬住院的人們募款，在社區舉辦尊巴舞（zumba）和趣味活動，甚至參與為爭取移工權益的少數團體的集會（人們會認為這是左派的表現，和小馬可仕訴求相牴觸）。例如，FilCom、OFW Partylist Taiwan、OFW Global Movement for Empowerment等組織，
儘管獲得小馬可仕—杜特蒂陣營與黨員許多援助，他們也的確在一定程度上協助在台灣碰上困境的菲籍移工，並積極參與馬尼拉經濟文化辦事處的各項勞權倡議。
從外人角度看來一定很困惑，這些充滿同情心、積極參與公民活動的移工，怎麼會支持一個（其家族）從菲律賓人口袋裡竊取數億披索、美金，拒絕為戒嚴期間犯行道歉、積極散佈錯誤資訊，且必然繼續侵犯菲律賓民眾人權的候選人呢？另一項更令人困惑的事實是，儘管部份台灣的BBM支持者在2022年1月積極參與勞權運動，爭取更換雇主的權益，但他們似乎不怎麼介意杜特蒂和馬可仕政權在菲律賓國內鎮壓工人運動。
無論如何，小馬可仕陣營在台灣積極進行競選活動也不是什麼秘密。一位菲律賓海外原鄉社群成員便透露，他的菲律賓同事在工廠免費發放支持BBM的衣服。
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