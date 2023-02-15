EP29｜《聆聽樹木的聲音》：生活中突然少了行道樹時，才發現原來他們存在感這麼強烈

我們想讓你知道的是
以「行道樹」為主，從行道樹的歷史、台灣行道樹遇到的問題、種類、樹病症狀介紹，從台灣的行道樹出發，能更全方面「親樹、愛樹、惜樹命」。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是JuJu提的：《聆聽樹木的聲音》，作者是詹鳳春。
作者詹鳳春上一本書《醫樹的人》讓我認識「樹木醫生」這個職業，與意識到「人的一生活最久也不過一百多年，而樹木的壽命最長可以超過五千年，相較人的感覺、變化則以分秒為單位來看，樹木是以年為單位。」
所以即使樹木不舒服，也需要花一段時間我們才有辦法察覺。在都市裡的行道樹大概會遇到4大問題：貧瘠的生活條件像是水泥造成高溫、土壤硬化導致根系發展受限、平日澆水量不足以及人們的不當修剪。
我們在這集裡面討論了：
- 怎樣的樹木叫做短命？
- 為什麼會有行道樹？
- 種在都市街道裡的行道樹會遇到什麼問題？
- 你知道斷頭式修剪嗎？
- 行道樹的建議修剪方式
- 陰樹、陽樹、中性樹？
- 為什麼行道樹會竄根？
- 怎樣判斷該汰換的行道樹？
本週的延伸閱讀和相關資訊在下面：
- 詹鳳春《聆聽樹木的聲音》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 詹鳳春《醫樹的人：台灣第一位女樹醫，教你如何看樹懂樹》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 關鍵評論網精選書摘：《聆聽樹木的聲音》：究竟都市樹木與微氣候有怎樣的關係？「冷卻效應」為眾所注目
不曉得你對於都市裡的行道樹有什麼想法？喜歡我們今天的內容嗎？快點到我們的FB、IG或Apple Podcast上面留言給我們吧～【更多社群傳送門】
責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP28｜《魔球》：它談的不只是棒球，還有找出商業和職場上「真正的問題」
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。