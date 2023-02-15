EP29｜《聆聽樹木的聲音》：生活中突然少了行道樹時，才發現原來他們存在感這麼強烈

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是JuJu提的：《聆聽樹木的聲音》，作者是詹鳳春。

作者詹鳳春上一本書《醫樹的人》讓我認識「樹木醫生」這個職業，與意識到「人的一生活最久也不過一百多年，而樹木的壽命最長可以超過五千年，相較人的感覺、變化則以分秒為單位來看，樹木是以年為單位。」

所以即使樹木不舒服，也需要花一段時間我們才有辦法察覺。在都市裡的行道樹大概會遇到4大問題：貧瘠的生活條件像是水泥造成高溫、土壤硬化導致根系發展受限、平日澆水量不足以及人們的不當修剪。

我們在這集裡面討論了：

怎樣的樹木叫做短命？

為什麼會有行道樹？

種在都市街道裡的行道樹會遇到什麼問題？

你知道斷頭式修剪嗎？

行道樹的建議修剪方式

陰樹、陽樹、中性樹？

為什麼行道樹會竄根？

怎樣判斷該汰換的行道樹？

本週的延伸閱讀和相關資訊在下面：

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責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航