EP27｜《複利的喜悅》：你可以做出的最佳投資，就是投資你自己

我們想讓你知道的是
原本想鼓勵自己開始更深的了解投資觀念，結果驚訝的發現這本書至少連結到《閱讀提案》10集節目的概念，可以說是目前為止最超值、最精華的一集。分享許多經營心法、背後思考脈絡，如何做出決策、雪球式的滾出「複利」。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
過了一個春節後，有開始什麼投資規劃嗎？本集是由JuJu分享的《複利的喜悅》。
原本想鼓勵自己開始更深的了解投資觀念，結果驚訝的發現這本書至少連結到《閱讀提案》10集節目的概念，可以說是目前為止最超值、最精華的一集（誤）
這本書在2021年9月出版，主要在談「價值投資」，雖然本書離不開馬力歐先前提到的「商管書架構」，但5大章節的概念，作為一個新的開始、開啟目標規劃或是思考人生都非常棒。
藉由引用大量查理蒙格、巴菲特等既有印象「富有的人」所分享的經營心法、背後思考脈絡，如何做出決策、雪球式的滾出「複利」。最讓我驚訝的是，本書一開頭就破題指出：
投資知識的利息最好。
所以本書開頭就花了許多力氣介紹：如何閱讀、學習，以及為什麼要？可以得到什麼。
而本書當中也有提到如何評估公司是否值得得投資，分析怎麼從財報、損益表、年報中尋找蛛絲馬跡（無論是投入資金、或是你投入你的時間加入一起工作）隨著春天的來臨，萬象更新，也祝大家這一集一樣聽了開心、收穫滿滿。
我們在這集裡面有的幾段對話：
- 名詞釋義：費曼技巧、伊比鳩魯、機會成本
- 巴菲特的目標設定
- 巴菲特認為的公司致命方程式
- 馬力歐平常會看「投資理財」相關的書嗎？
- 馬力歐怎麼看待在工作上保持「彈性思維」？
本週的延伸閱讀和相關資訊在下面：
- 【EP01】如何閱讀一本書
- 【EP03】卡片盒筆記
- 【EP05】不當行為
- 【EP07】不當決策
- 【EP09】好決策背後的潛思考
- 【EP11】極簡人生
- 【EP13】葛洛夫給經理人的第一課
- 【EP14】師父的最後修煉
- 【EP15】一流的人如何保持巔峰
- 【EP16】底層邏輯
- 高塔姆・巴伊德《複利的喜悅》momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 王智遠《複利思維》momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
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責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP26｜《不逃跑的陪伴》﹔還是得先照顧好自己，才能照顧別人 ft.楊月娥
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