EP13｜《葛洛夫給經理人的第一課》：管理絕對是可以學習的，最好的開始就是這本書

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每集輪流提案一本書，透過兩人聊天以及延伸討論，結合生活體驗，一起分享有趣的觀點和想法。

今天是馬力歐的分享，他要分享的書是《葛洛夫給經理人的第一課》（high Output Management），作者是安德魯．葛洛夫（Andrew Grove），Andy是他的暱稱。

馬力歐還是沒講《雜訊》（這句話不知道會不會講到明年），而因為Juju說想要聊聊管理，所以馬力歐就介紹了這本對他一開始學習管理很受啟發的一本書《葛洛夫給經理人的第一課》。

葛洛夫是Intel的傳奇執行長也是其中一位共同創辦人，在他執行長任期的11年內，Intel放棄了被日本廠商打得亂七八糟的記憶體市場，轉做CPU進而成為電腦微處理器的霸主。

多數的人都是被升為主管之後才開始學習當主管，所以一本好書尤其是好的工具書是很重要的。這本書在一開始，葛洛夫就開宗明義的表示，這是給所有中階經理人的一本書，所以你各位有志於往管理發展的人千萬走過路過不要錯過。

而這本雖然是1995年出版的書，但就像所有的經典好書一樣，歷久彌新，即便當時還算是網際網路早期，但依然可以從書中得到很多現在依然用得到的收穫。

而我們在這集裡面討論了：

什麼是經理人的產出？

經理人的產出＝他直接管轄部門的產出＋他間接影響所及的部門產出

經理人的產出＝組織產出的總和＝槓桿率Ax管理活動A＋槓桿率Bx管理活動B…..

如何提升槓桿率的三種方法

經理人一天會做哪些事情？

有沒有定期做1-1？為什麼要做1-1

本週的延伸閱讀和相關資訊在下面，有些書我們之後有可能會在節目中拿出來跟大家分享喔：

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核稿編輯：翁世航