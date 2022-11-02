EP14｜《師父的最後修練》公司沒有你，還經營得下去嗎？

我們想讓你知道的是
這本書以創業者創立一家公司的退場機制為主，去思考公司的產品力、營運能力，還有公司定位等，各個不同層面的經營與策略模式。「退場」常常會讓人想到失敗、死亡，但每一個經營者都應該要有「讓企業持續在社會上經營」的目標。我覺得這是本小至管理階級，大到每一個在公司體制下工作者的都可以看的書。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
今天JuJu分享的書是Bo Burlingham《師父的最後修練》，馬力歐說這本書的第一版書名叫做《大退場》。「退場」常常會讓人想到失敗、死亡，但每一個經營者都應該要有「讓企業持續在社會上經營」的目標。
我覺得這本書和先前分享的幾個主題有相似的概念：「以終為始」當你開始意識與規劃「終點」要發生的事情時，在中間這段過程，或許更可以大幅提高時間內的「效用」。
有些讀者可能有看過上一本《師父》建築在公司經營本質的創業者的角度的系列書，但我自己其實不覺得這本書只能是老闆的人看。承襲《師父》系列以創業者角度，這本書以創立一家公司的退場機制為主，去思考公司的產品力、營運能力，還有公司定位等，各個不同層面的經營與策略模式。我覺得這是本小至管理階級，大到每一個在公司體制下工作者的都可以看的書。
這本書在後面兩章也有分享「成功退場」的創業家，即使獲得財富自由之後，卻還是覺得無法適應或是有落差，這讓我想到我們每個人自我的目標設定、還有生涯規劃。
我們在這集裡面討論了：
- 馬力歐有想過要退休嗎？
- 關鍵評論網媒體集團從2013年到現在也經歷了好多次併購，對於這本書分享的八大公司評估項目又有什麼想法呢？
本週的延伸閱讀和相關資訊在下面：
- 《師父》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《師父的最後修練》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《商業思維》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
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不曉得你對於這集提到「退場」的議題有什麼想法？你喜歡我們今天的內容嗎？快點到我們的FB、IG或Apple Podcast上面留言給我們吧～【更多社群傳送門】
責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP13｜《葛洛夫給經理人的第一課》：管理絕對是可以學習的，最好的開始就是這本書
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