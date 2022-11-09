EP15｜《一流的人如何保持顛峰》：一本個人成長書的大補貼，但不要只是看還是要做

我們想讓你知道的是
我在節目中跟JuJu開玩笑說這是一本抵N本的個人成長書籍，你可以在書中看到很多近代關於個人成長常見的一些觀念和想法。當然本書主要是講成長，如果你對於裡面提到的一些概念有更深入的興趣，我們也是蠻推薦大家可以去直接找單獨談某個議題的書來看。
閱讀提案是由馬力歐和Juju每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
今天是馬力歐的分享，他要分享的書是《一流的人如何保持顛峰》，作者是布萊德．史托伯格和史蒂夫．麥格尼斯。
一般聽眾應該都清楚，我並沒有很投入這種關於個人成長的書籍，但很奇妙的是這本書就是讓我想要翻閱（緣分？）。後來我看完之後，發現這也算是近代個人成長書籍的一種經典模版。
就像我之前說商管書有模版，個人成長書籍也有。個人成長書籍的模版大概是：提出一個有點一般性的大哉問，然後提出一個主要觀點，並在書中引用各種其他書籍的觀念、近代各種科學研究和實驗來做說明這個觀點，中間則穿插自己和朋友、知名人士的案例作為輔助。
以《一流的人如何保持顛峰》來說，本書的基本上想要解決一個問題：如何成功？更進一步，拆解成功人士（一流頂尖人士）有沒有秘訣？他們提出三件事：
- 成長和發展背後的科學循環週期：壓力＋休息＝成長
- 如何為顛峰表現及日常生產力作準備：規劃最適合的例常活動和設計每一天的力量
- 以使命感來提升績效：使命
然後中間你會看到各種跟成功、努力有關的實驗和理論，包含但不止於：
- 《心流》
- 《刻意練習》
- 《快思慢想》
- 《心態致勝》
- 《恆毅力》
- 《給予》
- 「向上適應」
- 「意志力也會用光」
- 「沒有一心多用這種事（《專注力協定》、番茄鐘、間歇訓練）」
- 「冥想（Mediation）、正念（Mindfulness）《SIY搜尋你的內在關鍵字》」
- 「好好休息（睡覺、打盹）」
- 「設計慣例、培養環境」
- 「極簡化你的選擇」
- 「找到你適合的工作時間」
上面有書名號的就是書，引號是一些概念，我有在很多文章和書中看過，但不太確定有沒有整本都在談論這個概念的書，如果你知道有，歡迎跟我們分享。
所以我在節目中跟JuJu開玩笑說這是一本抵N本的個人成長書籍大補貼，你可以在書中看到很多近代關於個人成長常見的一些觀念和想法。當然本書主要是講成長，如果你對於裡面提到的一些概念有更深入的興趣，我們也是蠻推薦大家可以去直接找單獨談某個議題的書來看。
不過所有的個人成長書籍都一樣，你不能只是看，還是需要嘗試看看。就像我在2019年之前看了一堆跟跑步有關的書，但還是認真拿一個課表來跑了，才開始真的完成全馬，也開始有更多自己的心得和想法。
我們在這集裡面討論了：
- 有沒有在做「訓練」，或是有沒有「訓練」的經驗（不管是運動、音樂、畫畫、任何帶有比賽性質的活動都可）。
- 會不會覺得自己都不能休假或好好休息？
- 有沒有什麼上台前的routine？
- 有想過使命或回饋嗎？
本週提案的書和有提到的書，有些書我們之後有可能會在節目中拿出來跟大家分享喔：
- 《一流的人如何保持顛峰》：、momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《一流的人如何駕馭自我》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《搜尋你內心的關鍵字》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《刻意練習》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《給予》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《心態致勝》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《與成功有約》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
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核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
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