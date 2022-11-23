EP17｜《最高休息法》：「發呆」不是讓大腦真的休息，你嘗試過「正念冥想」嗎？

我們想讓你知道的是
你會不會有過發呆放空，卻覺得身體和大腦依然疲憊？我們上次談論「壓力+休息=成長」方程式，而我聽聞這些年西方頗為流行一種叫做「正念」的冥想方式，所以這次我們就來談談如何透過正念冥想，來達到各種深層的休息。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
今天是馬力歐的分享，他要分享的書是《最高休息法》，作者是久賀谷亮。
《最高休息法》是一本用微小說的方式來介紹「正念」，並透過簡單的7種休息方式，來解決身體、大腦和心靈的疲憊。
上一次我分享《一流的人如何維持顛峰》提到「壓力＋休息＝成長」的方程式，剛好前陣子出版社送來這一套談論「正念」（mindfulness）的《最高休息法》，加上自己一直對於「正念」很有興趣，覺得可以試著讀讀看。
印象中我第一次聽到冥想是《人類大歷史》作者哈拉瑞上Ezra Klein Show的時候，提到他有冥想閉關習慣，我倒是沒因此投入冥想，但是那好像是我認識了哈拉瑞的開端，然後我就把「人類三部曲」看完了。
書中提到有一派理論認為即使發呆，大腦仍然怠速運轉，這稱為預設模式網絡（DMN），是由內側前額葉皮質、後扣帶皮層、楔前葉、頂葉頂下葉組成的大腦迴路。而光是這樣就能消耗掉60〜80％的大腦能量，使得大腦的疲勞在不知不覺中不斷累積。
書中認為可以透過正念冥想，一種不做任何評斷，主動地將注意力集中在當下的經驗上冥想方式，可以讓大腦和心靈休息。
書中提及正念三個特徵：
- 排除宗教性：徹底的實用性
- 排除修行的元素：人人都可做到的單純性
- 大腦科學方法：經客觀實證的效果
並介紹了7種休息法：
- 覺得腦袋累了的時候——正念呼吸法
- 發現自己在想事情的時候——動態冥想
- 因壓力而導致身體狀況不良的時候——呼吸空間
- 想跳脫思考的重複迴圈時——消除心猿意馬的方法
- 感覺似乎被憤怒或衝動給牽著走的時候——RAIN
- 對他人抱有負面情緒的時候——溫柔的慈悲心
- 覺得身體不適，感到疼痛的時候——身體掃描
另外我們在這集裡面討論了：
- 有沒有做過正念？
- 上次好好休息（休假）是什麼時候？
- 感覺有很多app，應該要下載幾個來試試看
本週提案的書和文章：
- 《最高休息法》：momo網路書店
- 《用心休息》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《人類三部曲》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- Yuval Harari, author of Sapiens, on how meditation made him a better historian
透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
不曉得你對於這集關於「正念休息」的議題有什麼想法？你喜歡我們今天的內容嗎？快點到我們的FB、IG或Apple Podcast上面留言給我們吧～【更多社群傳送門】
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP16｜《底層邏輯：看清這個世界的底牌》看似分享原理，實則暢聊人生價值觀
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。