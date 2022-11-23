EP17｜《最高休息法》：「發呆」不是讓大腦真的休息，你嘗試過「正念冥想」嗎？

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

今天是馬力歐的分享，他要分享的書是《最高休息法》，作者是久賀谷亮。

《最高休息法》是一本用微小說的方式來介紹「正念」，並透過簡單的7種休息方式，來解決身體、大腦和心靈的疲憊。

上一次我分享《一流的人如何維持顛峰》提到「壓力＋休息＝成長」的方程式，剛好前陣子出版社送來這一套談論「正念」（mindfulness）的《最高休息法》，加上自己一直對於「正念」很有興趣，覺得可以試著讀讀看。

印象中我第一次聽到冥想是《人類大歷史》作者哈拉瑞上Ezra Klein Show的時候，提到他有冥想閉關習慣，我倒是沒因此投入冥想，但是那好像是我認識了哈拉瑞的開端，然後我就把「人類三部曲」看完了。

書中提到有一派理論認為即使發呆，大腦仍然怠速運轉，這稱為預設模式網絡（DMN），是由內側前額葉皮質、後扣帶皮層、楔前葉、頂葉頂下葉組成的大腦迴路。而光是這樣就能消耗掉60〜80％的大腦能量，使得大腦的疲勞在不知不覺中不斷累積。

書中認為可以透過正念冥想，一種不做任何評斷，主動地將注意力集中在當下的經驗上冥想方式，可以讓大腦和心靈休息。

書中提及正念三個特徵：

排除宗教性：徹底的實用性 排除修行的元素：人人都可做到的單純性 大腦科學方法：經客觀實證的效果

並介紹了7種休息法：

覺得腦袋累了的時候——正念呼吸法 發現自己在想事情的時候——動態冥想 因壓力而導致身體狀況不良的時候——呼吸空間 想跳脫思考的重複迴圈時——消除心猿意馬的方法 感覺似乎被憤怒或衝動給牽著走的時候——RAIN 對他人抱有負面情緒的時候——溫柔的慈悲心 覺得身體不適，感到疼痛的時候——身體掃描

另外我們在這集裡面討論了：

有沒有做過正念？

上次好好休息（休假）是什麼時候？

感覺有很多app，應該要下載幾個來試試看

本週提案的書和文章：

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核稿編輯：翁世航