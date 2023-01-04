EP23｜《空間就是想像力》：我們擁有別人沒有的空間天賦

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是JuJu提的：《空間就是想像力》，作者是畢恆達。

本集內容在新的一年展開，想讓大家聽完後可以開始用有趣一點的角度來體驗、感受生活。大家有聽過「考現學」這個詞嗎？起源於日本，聚焦觀察日本現代都市的建築、民情與風俗，尤其能從某些建築的殘留角落挖掘到。

我們從路上觀察學院、字體散步、考現學、聲音採集、城市跑酷一路聊到音樂道路，練習觀察、體驗、詮釋、參與空間後，開始打開五感、有意識的留意到一些有趣的生活角落。

我們在這集裡面討論了：

馬力歐對於JuJu私下分享的都市觀察有什麼印象嗎？

你平常會留意生活中的哪個小地方？

平常有沒有透過聲音去打造城市的輪廓的體驗？

台灣的空間醜嗎？

本週的延伸閱讀和相關資訊在下面：

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責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航