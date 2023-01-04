EP23｜《空間就是想像力》：我們擁有別人沒有的空間天賦

我們想讓你知道的是
平常生活中JuJu就滿常和好友分享對空間的觀察，社群上也有像是「都市觀察」等這種有趣的主題，在新的一年開始，感覺大家可以開始打開對生活與世界的五感！我們的記憶也會重新組合再製、呈現出我們的深層認知，「你所看見的空間就是你自身。」很好奇每個人的空間會是什麼樣子。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是JuJu提的：《空間就是想像力》，作者是畢恆達。
本集內容在新的一年展開，想讓大家聽完後可以開始用有趣一點的角度來體驗、感受生活。大家有聽過「考現學」這個詞嗎？起源於日本，聚焦觀察日本現代都市的建築、民情與風俗，尤其能從某些建築的殘留角落挖掘到。
我們從路上觀察學院、字體散步、考現學、聲音採集、城市跑酷一路聊到音樂道路，練習觀察、體驗、詮釋、參與空間後，開始打開五感、有意識的留意到一些有趣的生活角落。
我們在這集裡面討論了：
- 馬力歐對於JuJu私下分享的都市觀察有什麼印象嗎？
- 你平常會留意生活中的哪個小地方？
- 平常有沒有透過聲音去打造城市的輪廓的體驗？
- 台灣的空間醜嗎？
本週的延伸閱讀和相關資訊在下面：
- 畢恆達《空間就是想像力》：momo網路書店
- 佛利曼．帕德遜《攝影師的四大修練》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 楊欽榮《聲存指南：屬於臺南的第一本聲音地景探索書》：誠品網路書店
- 今和次郎《考現學入門》：誠品網路書店
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不曉得你對於台灣城市的空間有什麼想法？喜歡我們今天的內容嗎？快點到我們的FB、IG或Apple Podcast上面留言給我們吧～【更多社群傳送門】
責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
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