EP24｜《語言癌不癌》：看完之後，你可能對於「所謂的」語言癌想法會很不一樣

我們想讓你知道的是
你有聽過「語言癌」嗎？或許你聽過「做一個XXX的動作」或是很多其他的墜字冗詞，對這些詞彙很敏感也很不耐，但你知道語言學家其實不是這樣看「所謂的」語言癌嗎？
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本週是我提的：《語言癌不癌？語言學家的看法(附「語言癌不癌」座談會台北場實況紀錄 DVD)》，作者是多位語言學教授包含何萬順、蔡維天、張榮興、徐嘉慧、魏美瑤、何德華。
你有聽過「語言癌」嗎？最早應該是從2014年底《聯合報》開了第一槍，寫了一系列的「語言癌」報導，也引發了各種各樣的討論。
當時我最有印象的是「進行一個XX的動作」，我本身則是有意識的不這樣講。但其他由「網路溫度計」從8000個網站、數百萬筆資料彙整出來的「贅字冗詞10大排行榜」，我看了之後，發現自己蠻多也很常講，所以除了「進行一個XX的動作」，其他的我真的沒有特別敏感或覺得糟糕。
- 「其實」
- 「然後」
- 內建的「對」（例如：「這是個杯子，對。」）
- 「進行一個XX的動作」
- 「XX的部分」
- 「所謂的」
- 「一種的概念」
- 「基本上」
- 「老實說」
- 「我這邊」
而前陣子我在看我們站上的書摘，紀蔚然老師的新書《我們的語言》，裡面摘選的一篇第19篇〈幫我把屁股往左挪一下〉。這個我們現在很常在口語中聽到的「幫我」，其實是一種變相想要表達委婉的祈使句／命令／要求，但如果真的照字面上意思就會出現紀老師在文中所述：
淡水國民運動中心二樓，健身教練說「幫我把屁股往左挪一下」，雖然覺得奇怪，還是照做了，不意他身體往後一彈，大喊「你幹嘛」，我說「你不是要我幫你挪屁股嗎」，他說「我是說你的屁股」，兩人因此不歡而散。之後換了教練，這傢伙也一樣，不時要我幫他做東做西。
隨後他在文中提到了我們開頭所說的2014年底《聯合報》一系列的「語言癌」系列報導。其中一個有趣的地方是，我們如果回去看當時一系列報導和討論時，的確在大眾或主流媒體上，媒體採訪發言的多半是「作家」和「國文老師」或「中文系教授」，紀老師也在其中。但很妙的是，還真的沒有「語言學家」在裡面，無怪當時何萬順教授會說語言學家在此全面缺席。
而後由何萬順起頭，邀請多位語言學家辦了兩場給一般大眾參加的語言癌座談會，名為「語言癌不癌？語言學家的看法」，後來並集結成書。也就是這次我們提案的這本《語言癌不癌》。
《語言癌不癌》這本書請4位語言學家從「語法」、「認知」、「言談」和「社會」4種不同層面去討論所謂的語言癌，而不只是用一般常識的推論。難度是有的，因為畢竟會有一些語言學的技術分析、專有名詞等，所以可能各位在聽到後面我講「動詞輔助」和「動詞名詞化」的說明會跟JuJu一樣有點痛苦。
書看完之後，我對於語言學的一些想法有了基礎的認識，同時我更清楚知道，原來簡單的話可用「語言潔癖」來理解那些認為是「語言癌」的人。複雜一點，可以用語言學的基本觀念，去討論和分析。
而我們在節目中開場原先有嘗試要跟JuJu玩個遊戲，就是如果我們今天有人講出了上面提到的10個最常出現的贅詞冗字，就紀錄一筆，看節目結束我們說了幾個。你知道結果是什麼嗎？
問題討論：
- 有曾經注意到之前媒體報導中的語言癌嗎？
- 對於這些詞彙，有多敏感？有多討厭
- 會不會去糾正其他人講話方式或使用的詞彙？
- 講話越長越有禮貌？
延伸閱讀
- 《語言癌不癌》：momo網路書店
- 紀蔚然《我們的語言》：momo網路書店
- 紀蔚然《我們的語言》：是我有「語言潔癖」，還是你得了「語言癌」？
- 語言學家何萬順：你我日常說的「國語」，其實從未在台灣真正實現過
- 「語言癌」也是外來語：中文裡的「和製漢語」
透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
不曉得你對於這集關於「語言癌」的議題有什麼想法？你喜歡我們今天的內容嗎？快點到我們的FB、IG或Apple Podcast上面留言給我們吧～【更多社群傳送門】
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP23｜《空間就是想像力》：我們擁有別人沒有的空間天賦
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。