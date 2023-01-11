EP24｜《語言癌不癌》：看完之後，你可能對於「所謂的」語言癌想法會很不一樣

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本週是我提的：《語言癌不癌？語言學家的看法(附「語言癌不癌」座談會台北場實況紀錄 DVD)》，作者是多位語言學教授包含何萬順、蔡維天、張榮興、徐嘉慧、魏美瑤、何德華。

你有聽過「語言癌」嗎？最早應該是從2014年底《聯合報》開了第一槍，寫了一系列的「語言癌」報導，也引發了各種各樣的討論。

當時我最有印象的是「進行一個XX的動作」，我本身則是有意識的不這樣講。但其他由「網路溫度計」從8000個網站、數百萬筆資料彙整出來的「贅字冗詞10大排行榜」，我看了之後，發現自己蠻多也很常講，所以除了「進行一個XX的動作」，其他的我真的沒有特別敏感或覺得糟糕。

「其實」 「然後」 內建的「對」（例如：「這是個杯子，對。」） 「進行一個XX的動作」 「XX的部分」 「所謂的」 「一種的概念」 「基本上」 「老實說」 「我這邊」

而前陣子我在看我們站上的書摘，紀蔚然老師的新書《我們的語言》，裡面摘選的一篇第19篇〈幫我把屁股往左挪一下〉。這個我們現在很常在口語中聽到的「幫我」，其實是一種變相想要表達委婉的祈使句／命令／要求，但如果真的照字面上意思就會出現紀老師在文中所述：

淡水國民運動中心二樓，健身教練說「幫我把屁股往左挪一下」，雖然覺得奇怪，還是照做了，不意他身體往後一彈，大喊「你幹嘛」，我說「你不是要我幫你挪屁股嗎」，他說「我是說你的屁股」，兩人因此不歡而散。之後換了教練，這傢伙也一樣，不時要我幫他做東做西。

隨後他在文中提到了我們開頭所說的2014年底《聯合報》一系列的「語言癌」系列報導。其中一個有趣的地方是，我們如果回去看當時一系列報導和討論時，的確在大眾或主流媒體上，媒體採訪發言的多半是「作家」和「國文老師」或「中文系教授」，紀老師也在其中。但很妙的是，還真的沒有「語言學家」在裡面，無怪當時何萬順教授會說語言學家在此全面缺席。

而後由何萬順起頭，邀請多位語言學家辦了兩場給一般大眾參加的語言癌座談會，名為「語言癌不癌？語言學家的看法」，後來並集結成書。也就是這次我們提案的這本《語言癌不癌》。

《語言癌不癌》這本書請4位語言學家從「語法」、「認知」、「言談」和「社會」4種不同層面去討論所謂的語言癌，而不只是用一般常識的推論。難度是有的，因為畢竟會有一些語言學的技術分析、專有名詞等，所以可能各位在聽到後面我講「動詞輔助」和「動詞名詞化」的說明會跟JuJu一樣有點痛苦。

書看完之後，我對於語言學的一些想法有了基礎的認識，同時我更清楚知道，原來簡單的話可用「語言潔癖」來理解那些認為是「語言癌」的人。複雜一點，可以用語言學的基本觀念，去討論和分析。

而我們在節目中開場原先有嘗試要跟JuJu玩個遊戲，就是如果我們今天有人講出了上面提到的10個最常出現的贅詞冗字，就紀錄一筆，看節目結束我們說了幾個。你知道結果是什麼嗎？

問題討論：

有曾經注意到之前媒體報導中的語言癌嗎？

對於這些詞彙，有多敏感？有多討厭

會不會去糾正其他人講話方式或使用的詞彙？

講話越長越有禮貌？

延伸閱讀

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核稿編輯：翁世航