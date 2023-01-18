EP25｜今天不讀書II：討論2022年三大書市排行榜，和我們都用什麼時候看書？

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

過年前，我們再次決定不讀書（喂）。上次QA的時候，因為回應大家問題太嗨，所以我們沒有聊到說好要分享針對去年的書市排行榜分析，這次一開場我們就先來跟大家分享，我們對於「博客來網路書店」、「誠品書店」和「Readmoo電子書」這三個不同通路的2022年暢銷榜前10名。

當然不同的通路暢銷的書有所不同，因為跟會去那些通路買書的消費者差異性有關。博客來應該是目前的主流圖書銷售通路，Readmoo可能是電子書愛好者最常去的一個通路，所以觀察各自不同的榜單，可以對於市場上的需求有些各自的推測和解讀。

另外有些人對我們的一些閱讀習慣很感興趣。好像因為我們看的書很多，所以最容易問的是都在什麼時候看書？過往我最常閱讀的時間是中午吃飯，但這三年因為工作增加之故，幾乎無法在中午吃飯時看書，所以比較多是晚上在家時。JuJu也類似，另外他通勤時也會看書。

至於去書店約會這件事，我自己已經很久沒有把逛書店放進約會行程，而JuJu則是逛街買東西時比較喜歡自己一個人，不喜歡有別人跟在旁邊。但是JuJu喜歡去獨立書店，她在節目中也有推薦了幾個她很喜歡的獨立書店喔。

當然我們閱讀的書多，多數時候都是買的，也有出版社提供一些給我們編輯部製作書摘的公關書，這麼多書，要怎麼收藏呢？我跟JuJu也沒什麼特別秘訣，我猜最重要的，應該是你住的地方要夠大吧（顯然都不夠）。

電子書閱讀器的使用與否也是蠻值得討論的題目，不過很明顯目前我跟JuJu在閱讀上還是以紙本書為主，不曉得今年會不會有所變化呢？

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核稿編輯：翁世航