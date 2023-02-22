EP30｜《系統思考》：你真的懂什麼是系統思考嗎？這本書直接從定義拆解給你聽

我們想讓你知道的是
常常聽有人會說不能「見樹不見林」，要學會「系統性思考」，但你有想過什麼是系統思考呢？作者唐內拉・梅多斯先拆解說明何謂系統，解釋系統有哪三大要件，說明流量和存量的影響，以及有哪些障礙、陷阱等，看完會讓更清楚該怎麼以「系統」概念來思考各種事情。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是馬力歐提的：《系統思考》，作者是唐內拉・梅多斯（Donella H. Meadows）。這本書是介紹「系統思考」這個概念，作者首先定義「系統」然後分析系統的3大特徵，再來說明系統的6大障礙、8大陷阱與對策與12項變革方式，和15個與系統共舞的生存法則。
我們常常聽到人家說要有系統性的思考，但什麼是「系統」呢？我覺得我一開始是好奇有人可以清楚的說明和分析系統，並且闡述各種會遇到可能障礙和陷阱，覺得很有意思。
這本書首先定義「系統」，系統由三大構成要件：要素、連接與功能（或目標）。比如說球隊裡面球員、教練、員工、場地就是要素；透過規則、教練指導、球員表現、交流和物理法則產生連接；球隊的目標是贏球、娛樂、健身或賺錢等。
很多系統最容易被忽略或搞錯、或最不明顯的就是「功能或目標」，而這要看實際行為，而非聲稱。但這是系統行為最關鍵的決定因素。
另外書中也提到系統有兩大重點要注意，分別是「存量」和「流量」。
所謂存量是指在任何時刻都能觀察、知道、計數和測量的系統要素。比如說人口樹、書店中的書、戶頭裡的錢等。而流量是一段時間內改變的狀況。
存量變化需要時間，理解這件事是瞭解系統運作很重要的關鍵。
某一個存量的變化影響到與期相關的流入量或流出量時，就形成反饋迴路。
迴路有兩種：調節迴路和增強迴路。
非常推薦閱讀，因為我之前就常常覺得大家會有治標不治本的傾向，這本書更有「系統」的把問題和要素解構出來，讓我在思考時可以有更明確的工具和架構。
比如說存量和流量、時間延遲等等，光是把前面幾章看完就可以很有收穫了。
本集聊到：
- 有沒有想到一個政策善意想要解決一個問題，但造成更多問題？
- 覺得普發現金6000元是好事嗎？
- 少子化議題該如何解決？
- 高房價該怎麼處理？
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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