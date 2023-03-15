EP33｜《社會溝通：人人都需要的群體對話課》：表達的最高段就是讓人被吸引

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是JuJu提的：《社會溝通：人人都需要的群體對話課》作者是鄭家鐘。

社會溝通不是口才訓練、行銷技巧，而是一種改變習慣的能力，而這個能力在本書拆解成4個單元來建立觀念：關係對位、接受美學、改變習慣、藝術對話。

作者鄭家鐘以人生釀酒來比喻：「人生就像一瓶酒，對話就是釀酒過程」，在關心跟別人如何對話前，有沒有注意到自己的品質（內在價值）怎麼來？本書不是工具或是技巧的練習書，主要分享觀念告訴我們開啟對話前，如何更有效、更有核心價值的去跟別人溝通。

這次分享的契機是JuJu試圖想要緩解AI焦慮，除了書裡面探討虛擬世界的對話原則之外，更提到「求出正確答案的能力已失去價值」，並指出新人類是能「發現」問題的人，或是可以說，是出題目提供前所未有視域的人。因此真正的解方：是提供出新的可能性，並知道怎麼去做。

也因此怎麼經營自己、先充實並調整好自己，更是對話前的工夫。

▲本集討論到

如何操作網路言論

高度新聞上癮者的專注力減退與情緒控制問題

表達的最高段就是讓人被吸引，讓自己有吸引力的「5大關鍵」

對話的條件

新人類是能「發現」問題的人

我們是工作給予者，不是工作尋找者

「MDQ重大戲劇性問題」是什麼意思

本週的延伸閱讀和相關資訊在下面：

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責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航