EP34｜《5000天的世界》：你有想過還要過幾年，飛天車才會普及嗎？

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你有想過5000天後的世界嗎？很多人喜歡討論未來，尤其是科技對於我們的影響和對於世界的改變。這一集我們就來聊在科技媒體圈知名的Kevin Kelly，他對於未來5000天世界的變化的想像。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是馬力歐提的：《5000天後的世界》，作者是Kevin Kelly，暱稱KK。
KK在科技媒體界是大神一般的存在，他會透過文章提出很多有趣的思考和預測，他曾經是賈伯斯提到「「Stay hungry, stay foolish」這句話出處的《全球概覽》發行人及編輯。1993年曾經共同創辦《連線》雜誌。2007年的一場TED演講上，提到了網路世界的未來5000天，主要是在談論所有的東西、資訊都連結在一起，有點像是物聯網的未來。
這本書則是一位日本記者大野和基和編輯大岩央基在過去幾年對KK的長期採訪資料而撰寫，比較像是一些問答口述，然後有人撰寫下來。主要是透過科技、應用場景、現況，去預測接下來世界可能會有的變化。
書名其實蠻有趣的，為什麼是5000天，當然主要是根據他之前那個演講而來。如果我們從網際網路普及（1993年，歐洲核子研究組織宣布全球資訊網對任何人免費開放，並不收取任何費用，Mosaic網頁瀏覽器推出）之後算起約5000天，社群媒體興起了（2006年，FB/YT/Twitter都出現了）。現在是社群媒體興起之後的5000天（書寫開始時間是2019年）。作者認為未來的5000天會發生更大的變化，這本書就是討論這些可能性。
我很喜歡他前一本書《必然》，因為他提供了很多刺激，而這本書比較輕薄，但既然是KK所提出的想法，我自己覺得一定可以獲得一些啟發。
他很常講：科技想要什麼。他還提到，如果我們把科技想深一點、結合在一起，就會變得很有想像空間。
比如說百萬人一起工作的未來：需要的技術有哪些？大概會有以下三種：
- 智慧眼鏡
- 人工智慧：語音網、即時自動翻譯
- 區塊鏈（提供金流服務）
另外他認為寫作是思考最好的方法。而在AI世代，「思考問題」是人的工作。保持懷疑常識的習慣很重要。
底下是我們這集針對KK在這本書裡面提到的各種預測的討論：
- 5年內幾乎所有的新車都是電動車
- 10年中國會推出相當於iPhone，包含歐美人在內全世界的人都想買的中國產品。
- 自駕車將在2040年之後成為主流。混合自駕車和人類駕駛其實比較困難，純自駕車環境比較單純。
- 25年後會有更實用的智慧眼鏡
- 25年以內，科技四巨頭將被取代
- 飛天車普及還需要30年
- 人工智慧在未來50年會跟自動化和工業革命的影響相比擬
- 經過50年的話，一般人會能夠理解新科技不會奪走工作，而是增加工作機會。
- 個人資料也可以委託代理人處理，就像房地產一樣
- 自動駕駛不只是汽車，還有無人機（把小型無人機當客機使用）。
▲延伸閱讀
- 《5000天後的世界》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《科技想要什麼》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《必然》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 凱文・凱利 (Kevin Kelly) 網路世界的未來五千天
- KK《5000天後的世界》：25年以內，科技四巨頭GAFA將被取代
- 凱文凱利《釋控》：任何電腦都可以創建出容納一切可能書籍的波赫士圖書館
- 凱文凱利《科技想要什麼》：有條很獨特的自我繁衍線，把宇宙、生物圈和科技圈綁成同項創造
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核稿編輯：翁世航
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