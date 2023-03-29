EP35｜《守密》：這個秘密⋯⋯別人會怎麼想？

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

不論在任何時間點，每個人平均都有13個祕密；本週是JuJu分享的《守密》，作者是麥可・史萊平恩。

麥可從自身的經歷出發，也根據了2000個美國居民以「你目前正持有的一項秘密是什麼」問答後，統計出38項常見秘密分類：

傷害另一個人、使用非法藥物或濫用合法藥物、習慣或成癮行為、偷竊、違法行為、自殘、墮胎、創傷經驗、說謊、違背他人的信任、渴望愛情、對愛情不滿、外遇念頭、精神出軌、實質出軌、交往的對象對其伴侶不忠、對社交不滿、對身體不滿意、受心理問題所擾、在職場或學校的不當行為、在職場或學校表現不佳、計畫好的求婚、計畫好的驚喜、隱瞞的嗜好或擁有物、目前隱瞞的交往對象、家庭秘密、懷孕、性取向或性別認同、性活動、無性生活、隱瞞某種偏好、隱瞞信念、財務、野心/計畫或目標、異常或反規範行為、隱瞞特定的故事。

你有沒有想過「秘密」會影響我們物理上的健康？但其實並非因為我們「藏得很辛苦」，而是「想得很辛苦」。

而我們該如何鑒別這個秘密是否造成心理的壓力呢？以下三點可以順著問問看自己目前想到的秘密：

這個秘密沒有害處（無人因為資訊被隱瞞而受害） 這個秘密保護了我認識的人（或保護了我與那個人的關係） 我對這個秘密有足夠的了解（我為何擁有這項秘密與處理方式）

本書我們一步步的探討如何避免祕密可能帶來的傷害，對別人敞開自己能讓我們被理解，也是我們學習了解自己的方式，尋求建議、連結、支持，讓我們都能與祕密好好相處。

本集討論到

38項常見秘密分類

秘密的座標圖

怎樣的秘密會造成傷害？

「心裡有鬼」真的看得出來嗎？

回答問題（想保持秘密）的應對技巧

延伸閱讀

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責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航