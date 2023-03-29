EP35｜《守密》：這個秘密⋯⋯別人會怎麼想？

我們想讓你知道的是
如果你處理問題的慣常做法是完全只有自己知道「碰上壞事時我會放在心裡」、「我的秘密太丟臉無法跟別人分享」那你就有麻煩了。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
不論在任何時間點，每個人平均都有13個祕密；本週是JuJu分享的《守密》，作者是麥可・史萊平恩。
麥可從自身的經歷出發，也根據了2000個美國居民以「你目前正持有的一項秘密是什麼」問答後，統計出38項常見秘密分類：
傷害另一個人、使用非法藥物或濫用合法藥物、習慣或成癮行為、偷竊、違法行為、自殘、墮胎、創傷經驗、說謊、違背他人的信任、渴望愛情、對愛情不滿、外遇念頭、精神出軌、實質出軌、交往的對象對其伴侶不忠、對社交不滿、對身體不滿意、受心理問題所擾、在職場或學校的不當行為、在職場或學校表現不佳、計畫好的求婚、計畫好的驚喜、隱瞞的嗜好或擁有物、目前隱瞞的交往對象、家庭秘密、懷孕、性取向或性別認同、性活動、無性生活、隱瞞某種偏好、隱瞞信念、財務、野心/計畫或目標、異常或反規範行為、隱瞞特定的故事。
你有沒有想過「秘密」會影響我們物理上的健康？但其實並非因為我們「藏得很辛苦」，而是「想得很辛苦」。
而我們該如何鑒別這個秘密是否造成心理的壓力呢？以下三點可以順著問問看自己目前想到的秘密：
- 這個秘密沒有害處（無人因為資訊被隱瞞而受害）
- 這個秘密保護了我認識的人（或保護了我與那個人的關係）
- 我對這個秘密有足夠的了解（我為何擁有這項秘密與處理方式）
本書我們一步步的探討如何避免祕密可能帶來的傷害，對別人敞開自己能讓我們被理解，也是我們學習了解自己的方式，尋求建議、連結、支持，讓我們都能與祕密好好相處。
本集討論到
- 38項常見秘密分類
- 秘密的座標圖
- 怎樣的秘密會造成傷害？
- 「心裡有鬼」真的看得出來嗎？
- 回答問題（想保持秘密）的應對技巧
延伸閱讀
- 麥可・史萊平恩《守密》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 楊月娥《不逃跑的陪伴》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 羅伯．狄保德《蛤蟆先生去看心理師》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 《守密》：人類到了某個時候，就會擁有超越黑猩猩的守密能力
透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
既然 「秘密」是要用來分享的、憋著也對身體不好，趁著這個機會快留言分享最近你準備的有趣驚喜！快點到我們的FB、IG或Apple Podcast上面留言給我們吧～【更多社群傳送門】
責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP34｜《5000天的世界》：你有想過還要過幾年，飛天車才會普及嗎？
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。