EP36｜《模仿犯》：用1300頁的小說，描述一個案件中43個角色所看到的不同樣貌

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是馬力歐提的：《模仿犯》，作者是宮部美幸。

《模仿犯》是日本國民作家宮部美幸花了5年時間（用週刊連載方式）完成的鉅作，厚達1300多頁，出場43個角色，在2001-2002拿下日本文壇總共6個獎項，其中包含文學獎，以及類似排行榜類的獎項，表示這絕對是一本叫好也叫座的小說。

我是在2008年的時候看完上下兩本巨冊，覺得深受震撼，去年聽聞瀚草要改編成為影集，就很期待。剛好最近影集要上了，就去圖書館借回來看。我家有第一版，但前年送書的時候送掉了，這次借的也是2004年的第一版翻譯。

爆雷警告！！！！！！

小說總共切割成三部：

第一部是講主要被害者和家屬、發現者，試圖破案的警察，以及試圖想要寫報導的自由作家。第二部視角切換，轉到兇手一方，讓大家看到兇手們是如何進行，並且隱約暗示整體狀況是冰山一角。第三部視角再次轉換，因為讀者已經知道問題（兇手不只一個），但要如何把真兇帶出來，而且真兇又一直大搖大擺在讀者面前，會讓讀者真心令人不爽。

我們在這一集當中另外很詳細的說明了故事的內容，所以如果你還沒看過小說或影集，怕爆雷的話可能就不用聽了（誤）。或是你可以看完影集之後，來跟我們分享你的想法。

另外我們還討論了：

有在報紙或是雜誌上看連載小說嗎？

為什麼東野圭吾小說改編的電影或影集在台灣很熱？

如果加害者的家屬，認為被冤枉，這樣算是被害者嗎？

加害者的家屬，會不會也是某種受害者；而當他們以此「受害者」之姿去追尋心中的正義時，局外人會用什麼眼光去看？

對於影集有什麼期待嗎？

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核稿編輯：翁世航