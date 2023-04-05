EP36｜《模仿犯》：用1300頁的小說，描述一個案件中43個角色所看到的不同樣貌

我們想讓你知道的是
你有聽過或看過宮部美幸的小說嗎？趁著Netflix要推出改編自《模仿犯》的影集之際，我們一起來聊這本厚達1300多頁的社會犯罪小說吧。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是馬力歐提的：《模仿犯》，作者是宮部美幸。
《模仿犯》是日本國民作家宮部美幸花了5年時間（用週刊連載方式）完成的鉅作，厚達1300多頁，出場43個角色，在2001-2002拿下日本文壇總共6個獎項，其中包含文學獎，以及類似排行榜類的獎項，表示這絕對是一本叫好也叫座的小說。
我是在2008年的時候看完上下兩本巨冊，覺得深受震撼，去年聽聞瀚草要改編成為影集，就很期待。剛好最近影集要上了，就去圖書館借回來看。我家有第一版，但前年送書的時候送掉了，這次借的也是2004年的第一版翻譯。
爆雷警告！！！！！！
小說總共切割成三部：
第一部是講主要被害者和家屬、發現者，試圖破案的警察，以及試圖想要寫報導的自由作家。第二部視角切換，轉到兇手一方，讓大家看到兇手們是如何進行，並且隱約暗示整體狀況是冰山一角。第三部視角再次轉換，因為讀者已經知道問題（兇手不只一個），但要如何把真兇帶出來，而且真兇又一直大搖大擺在讀者面前，會讓讀者真心令人不爽。
我們在這一集當中另外很詳細的說明了故事的內容，所以如果你還沒看過小說或影集，怕爆雷的話可能就不用聽了（誤）。或是你可以看完影集之後，來跟我們分享你的想法。
另外我們還討論了：
- 有在報紙或是雜誌上看連載小說嗎？
- 為什麼東野圭吾小說改編的電影或影集在台灣很熱？
- 如果加害者的家屬，認為被冤枉，這樣算是被害者嗎？
- 加害者的家屬，會不會也是某種受害者；而當他們以此「受害者」之姿去追尋心中的正義時，局外人會用什麼眼光去看？
- 對於影集有什麼期待嗎？
延伸閱讀
- 宮部美幸《模仿犯》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 宮部美幸《杉村三郎系列》：momo網路書店
- 東野圭吾《加賀恭一郎系列》：momo網路書店、Readmoo讀墨電子書
- 卜洛克，馬修史卡德維基百科
- Netflix重磅華語影集《模仿犯》3/31上線，金鐘視帝吳慷仁：「這是台灣累積數年拍攝的類型片」
- 【馬力歐陪你喝一杯】關於酒鬼最難忘的整個系列：馬修・史卡德
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核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP35｜《守密》：這個秘密⋯⋯別人會怎麼想？
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