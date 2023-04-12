EP37｜《推測設計》：最重要的是撼動現在，而非預測未來

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「推測設計」是在2019年定義以及被提出，比較會是落在設計師、藝術家、研究員的產業中討論與使用，上次馬力歐分享到《5000天後的世界》時，讓我想到可能多數大眾還不知道、也不認識這一詞。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是JuJu分享的《推測設計》，作者是安東尼．鄧恩與菲歐娜．拉比。
現在有許多場合中大家會用「設計思考」來幫助思考解決問題的方法，而推測設計（Speculative Design），是一種「可能世界」的思想實驗，最主要是用推測的方式描繪出另一個可能世界的想像，藉以啟發人們現在的思考：那樣的世界有什麼價值觀、信仰、意識形態、政治體制、倫理道德觀、科學技術、自然環境、社會問題等。
「推測設計」在2019年以前主要稱作「批判設計」，2019年9月經歷選書者何樵暐、審訂者梁容輝，翻譯成台灣版的《推測設計》應該算是更精確的定義這個詞彙。這一詞比較會是落在設計師、藝術家、研究員的產業中，但是上次馬力歐提的KK那本書《5000天後的世界》，讓我想到可能多數讀者應該都不知道有「推測設計」這個詞。
「設計」一般來說是多以人的角度來解決問題、針對現在的人事時地物而做的物件，但「推測設計」是根據一個假設性的情況來做預測後的「物件」。
想像力豐富的設計物開始採用平行世界、多重宇宙、時間旅行、超弦理論、楊氏雙狹縫實驗等等當代物理的概念，作為設計的靈感來源；在嚴肅的學術會議上，頗多以夢境、物件祕密生活、曼德拉效應、虛談、物件主體性、冥想、化身意識植入為設計題材。
「推測設計」產出的「東西」是落在哪種未來？
未來錐（Future Cone）：用不同錐形去展現很有可能、貌似可能、不無可能、較為中意4種未來，當這些不存在的東西出現在我們的現實世界，就會和日常生活產生比較，或是衝突。
在事情或行為不是只有唯一的情況下，就會在思想上產生矛盾與摩擦，讓人們了解「一般」與「習以為常」是可被質疑的，以此觸發理解與討論。
作者Dunne＆Raby引用作家米蘭．昆德拉：「小說檢視的不是現實，而是存在。而存在不是已經發生的事，存在是人類可能性的範疇，每一樣人類可能變成的東西，每一件人類能夠做的是。小說家藉由發種種人類的可能性來刻畫存在的藍圖。」而他們認為設計師也該如此發揮更多可能性。
推測設計最主要的目的是要「撼動現在，而非預測未來」批判現有的議題，用設計的方式、思維、手法去感受未來生活，用物件或影像的設計方式讓大家思考。
▲這集我們討論了
- 推測設計vs現代藝術
- 推測設計vs未來學
- 推測設計中未來錐（Future Cone）：用不同錐形去展現的4種「未來」
- 推測設計要用來做什麼
▲延伸閱讀
- 臺灣科大設計系莊欣儒的畢業作品《擴展的時間單位：另一種世界可能的樣貌 An Extended Time-Unit World》
- 《INSIDE》【未來學是什麼？】專訪彭啟東：未來每個人每十年要回學校一年接受義務教育
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責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
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