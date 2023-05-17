EP42｜《島嶼上的飯桌》：你會煮出家裡飯桌的那道家常菜嗎？

我們想讓你知道的是
一道家常菜不只是簡單味美，而是能夠用味道去表達情感，在家庭的餐桌上不斷的出現，儘管平凡，但充滿著熟悉和溫暖
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本週是JuJu提的：《島嶼上的飯桌》，作者是一整個採訪團隊，統稱「島嶼上的飯桌」。（同名專輯的概念）
「島嶼上的飯桌」採訪團隊是隔代教養帶大的一群年輕人，起因於某天外婆的過世，而開啟這個食譜搜集的計畫。
用3年的時間走遍全台所有的縣市，走近50個家庭採訪每個爺爺奶奶，收錄清楚詳細的「食譜」，更特別的是：並不是只有常見的「眷村菜」，而是真的像是台灣這塊土地上不同文化背景、富含不同文化風格的手路菜，從眷村、客家、日本，從原住民到離島，除了透過食譜來記錄不同的飲食文化之外，每篇文章不僅是走進一個家庭，更拉出不同世代的文化記憶，用簡單的一道家常菜串起家人之間的連結。
一道家常菜不只是簡單味美，而是能夠用味道去表達情感，在家庭的餐桌上不斷的出現，儘管平凡，但充滿著熟悉和溫暖。看了這本書之後開啟我們跟爸爸的對話，一邊想著：如果每個家裡都可以有自己家傳的手路菜食譜，不只是最後的結果，光是中間來回交流的過程，想起來就覺得很棒！
- 加碼分享Ju爸難度比較高的手路菜單（讓各位羨慕一下JuJu怎麼被肥滋滋養大的）： 滷牛腱、涼拌木耳、涼拌大頭菜、蔥油餅、微波爐蒸魚、清蒸小捲、瓜子肉、蒼蠅頭、涼拌白菜、檸檬魚、雞蛋沙拉（日式沙拉）、溏心蛋、油潑辣子、醋飯、醃小黃瓜、咖哩、煎漢堡、各種麵、玉子燒、煎荷包蛋、蛋炒飯、煎鴨胸、韓式拌飯、韓式泡菜、豆皮壽司、氣炸雞翅、韓式炸雞等
另外我們還討論了：
- 馬力歐熟悉溫暖的家常菜有什麼？ （沒錯，這是一題可能會讓他回家之後重複一直吃到一樣菜色的陷阱題目）
- 馬力歐有沒有吃過書中提到的生醃肉、豬血腸、冷菜湯、大蛤包飯這些料理？
- 上次和家人相聚時是一起吃飯的局嗎？那有沒有一起煮飯？
- 馬力歐有寫下家裡手路菜食譜的經驗嗎？
延伸閱讀
- 朱全斌《人生需要酒肉朋友：一起吃飯，不見不散！》：momo網路書店、Readmoo電子書
- 韓良憶《好吃不過家常菜：韓良憶的廚房手帖》：momo網路書店、Readmoo電子書
- 李舒《皇上吃什麼》：momo網路書店
- 苑洪琪、顧玉亮《故宮宴》：momo網路書店
- 食億《食憶的家傳菜譜》：momo網路書店
- 袁櫻珊《台菜女兒餐桌之旅》：momo網路書店、Readmoo電子書
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責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP41｜今天不讀書III：JuJu推薦很多獨立書店、馬力歐辯論現代人沒有更少閱讀
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