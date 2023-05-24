EP43｜《與成功有約》：看完本書不一定會成功，但這7個習慣絕對值得培養

我們想讓你知道的是
你想要「成功」嗎？我們這集來談《與成功有約》這本可能是史上最暢銷的職場、商管工具書，很有可能你完全沒看過這本書，但裡面提的7個習慣你已經在很多其他的地方都看過了。我們認為，不管你想不想要「成功」，這本書中提到的概念，都很值得思考。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是馬力歐提的：《與成功有約：高效能人士的七個習慣》，作者是史蒂芬・柯維和他的兒子西恩・柯維。
《與成功有約》可能是史上最經典的商管生產力相關書籍之一，1989年出版第一版，目前已經在40個國家售出超過4000萬本。而就算你沒看過這本書，應該一定聽過高效能人士的7個習慣；我猜就算沒聽過這7個習慣，如果你看過一些商管書或文章，應該也聽過「以終為始」這句話。
因為它實在太經典了，讓我一直不想看，因為覺得會很像陳腔濫調，但仔細想想其實是反過來，這本書才是濫觴。所以就像《如何閱讀一本書》一樣，我想想這本書應該是很值得分享的。
然後我覺得我一開始不喜歡的原因之一可能是書名：與成功有約。英文書名其實是中文書名的副標：The 7 Habits of Highly Effective People，實際上這個書名／副標還已經被註冊了。
在討論7個習慣前，我們先聊了作者認為習慣是什麼，還有成長的3個層次：
- 習慣是知識（做什麼、為何做）、技巧（如何做）和意願（想做）的混合體
- 成長有3個層次：依賴、獨立、互賴，我們要從依賴到獨立、從獨立到互賴
柯維提到高效能人士的7個習慣包含：
- 主動積極（Be Proactive）
- 以終為始（Begin With the End in Mind）
- 要事第一（Put First Things First）
- 雙贏思維（Think Win-Win）
- 知彼解己（Seek First to Understand, Then to Be Understood）
- 統合綜效（Synergize） → 化解衝突、找到出路（1+1>2）
- 不斷更新（Sharpen the Saw）→ 改變自己與他人的人生（注重最重要的資產：自己）
我們在節目中用很快速的方式，跟大家稍微說明介紹了一下這7個習慣各自的內容。其實字面上看7個習慣也很容易理解，但這本書其實蠻有哲學感，裡面提到很多各種例子和想法，也很適合沒事就拿出來翻一翻，想一想；也難怪書腰上會寫「這本書最神奇的地方，就是每一次讀，都有新的收穫」。
延伸閱讀
- 與成功有約：momo網路書店、Readmoo電子書
- 與成功有約最後一堂課：柯維的向上心態：momo網路書店、Readmoo電子書
- 第8個習慣：從成功到卓越：momo網路書店、Readmoo電子書
- 與幸福有約（談家庭）：momo網路書店、Readmoo電子書
- 與婚姻有約（談婚姻）：momo網路書店、Readmoo電子書
- 與領導有約（原則中心領導力）：momo網路書店、Readmoo電子書
- 與生活有約（故事集）：Readmoo電子書
你喜歡我們今天的內容嗎？你對於成功學，或是這7個習慣，或是這本書有什麼想法嗎？快點到我們的FB、IG或Apple Podcast上面留言給我們吧～【更多社群傳送門】
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP42｜《島嶼上的飯桌》：你會煮出家裡飯桌的那道家常菜嗎？
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。