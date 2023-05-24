EP43｜《與成功有約》：看完本書不一定會成功，但這7個習慣絕對值得培養

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是馬力歐提的：《與成功有約：高效能人士的七個習慣》，作者是史蒂芬・柯維和他的兒子西恩・柯維。

《與成功有約》可能是史上最經典的商管生產力相關書籍之一，1989年出版第一版，目前已經在40個國家售出超過4000萬本。而就算你沒看過這本書，應該一定聽過高效能人士的7個習慣；我猜就算沒聽過這7個習慣，如果你看過一些商管書或文章，應該也聽過「以終為始」這句話。

因為它實在太經典了，讓我一直不想看，因為覺得會很像陳腔濫調，但仔細想想其實是反過來，這本書才是濫觴。所以就像《如何閱讀一本書》一樣，我想想這本書應該是很值得分享的。

然後我覺得我一開始不喜歡的原因之一可能是書名：與成功有約。英文書名其實是中文書名的副標：The 7 Habits of Highly Effective People，實際上這個書名／副標還已經被註冊了。

在討論7個習慣前，我們先聊了作者認為習慣是什麼，還有成長的3個層次：

習慣是知識（做什麼、為何做）、技巧（如何做）和意願（想做）的混合體

成長有3個層次：依賴、獨立、互賴，我們要從依賴到獨立、從獨立到互賴

柯維提到高效能人士的7個習慣包含：

主動積極（Be Proactive） 以終為始（Begin With the End in Mind） 要事第一（Put First Things First） 雙贏思維（Think Win-Win） 知彼解己（Seek First to Understand, Then to Be Understood） 統合綜效（Synergize） → 化解衝突、找到出路（1+1>2） 不斷更新（Sharpen the Saw）→ 改變自己與他人的人生（注重最重要的資產：自己）

我們在節目中用很快速的方式，跟大家稍微說明介紹了一下這7個習慣各自的內容。其實字面上看7個習慣也很容易理解，但這本書其實蠻有哲學感，裡面提到很多各種例子和想法，也很適合沒事就拿出來翻一翻，想一想；也難怪書腰上會寫「這本書最神奇的地方，就是每一次讀，都有新的收穫」。

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核稿編輯：翁世航