EP44｜《成為讓別人快樂的人》：你今天有做什麼讓別人感到快樂的事嗎？

我們想讓你知道的是
光是看到書名：成為讓別人快樂的人，就是JuJu生活時很注重的一些概念，也是身為朋友圈裡的康樂股長JuJu很常、也很喜歡做的事。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是JuJu提的：《成為讓別人快樂的人》，作者是永松茂久。
「這個世界上呀，有眼睛看不見的錢呢！這種錢就叫做陰德。」而陰德就是做了讓人會喜歡你的事情後，自然存在的一種東西。如果是在別人沒發現的情況下，做了那些讓別人快樂的事，就會有十倍的紅利喔。」除了生活上有意識的感謝他人有心或無心的付出，也要主動成為能帶給他人福氣的人。
這本書讀起來節奏很輕鬆，算是作者的半自傳勵志散文，「不要寫能用一個標題說完的內容」，所以書中雖然以媽媽給予的許多人生指導建議，但夾雜創業、家人離世，書籍後面也提出針對日本出版產業的一些想法。
「無論對方是什麼樣的狀態，每個人一定要取悅自己、開朗地過活。」
在工作上的應用，可以銜接起來的管理方法是「僕人式領導」。
意思是每個領導者、管理者都更應該是以服事、扶持、激勵和授權他人的僕人角度出發，主動思考怎麼協助、服務員工，以身作則的鼓勵合作、信任、聆聽。
節目尾聲，還是想帶大家思考一下今天的自己有做什麼讓他人感到快樂的事嗎？
▲另外我們還討論了
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- 托你的福氣，我才有現在舒適的一切
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- 馬力歐有想過要出書嗎？
- 如果應用在職場上其實就是僕人式領導
▲本集書單
- 詹姆士・杭特《僕人2：僕人修練與實踐》
- 約瑟琳．葛雷《影響身邊的每一個人：激發熱情、放手實驗、強化團隊》
- 達賴喇嘛、戴斯蒙‧屠圖、道格拉斯・亞伯拉姆 《最後一次相遇我們只談喜悅》
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責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP43｜《與成功有約》：看完本書不一定會成功，但這7個習慣絕對值得培養
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