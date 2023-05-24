EP44｜《成為讓別人快樂的人》：你今天有做什麼讓別人感到快樂的事嗎？

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是JuJu提的：《成為讓別人快樂的人》，作者是永松茂久。

「這個世界上呀，有眼睛看不見的錢呢！這種錢就叫做陰德。」而陰德就是做了讓人會喜歡你的事情後，自然存在的一種東西。如果是在別人沒發現的情況下，做了那些讓別人快樂的事，就會有十倍的紅利喔。」除了生活上有意識的感謝他人有心或無心的付出，也要主動成為能帶給他人福氣的人。

這本書讀起來節奏很輕鬆，算是作者的半自傳勵志散文，「不要寫能用一個標題說完的內容」，所以書中雖然以媽媽給予的許多人生指導建議，但夾雜創業、家人離世，書籍後面也提出針對日本出版產業的一些想法。

「無論對方是什麼樣的狀態，每個人一定要取悅自己、開朗地過活。」

在工作上的應用，可以銜接起來的管理方法是「僕人式領導」。

意思是每個領導者、管理者都更應該是以服事、扶持、激勵和授權他人的僕人角度出發，主動思考怎麼協助、服務員工，以身作則的鼓勵合作、信任、聆聽。

節目尾聲，還是想帶大家思考一下今天的自己有做什麼讓他人感到快樂的事嗎？

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▲本集書單

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責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航