EP48｜《愛爺爺奶奶的方法》：無法和老人相處的人，或許也無法面對未來的自己

我們想讓你知道的是
有人不喜歡寵物、有人不喜歡小孩、也有人討厭老人；但人終有一老，作者三好春樹提到如果無法好好和老人相處的人，未來或許也無法好好面對自己。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是JuJu提的：《愛爺爺奶奶的方法：照護專家分享讓老人家開心生活的秘訣》，作者是三好春樹。
本集內容
有人不喜歡寵物、有人不喜歡小孩、也有人討厭老人；但人終有一老，作者三好春樹提到如果無法好好和老人相處的人，未來或許也無法好好面對自己。反過來說，現在可以和老人和樂相處的人，肯定也能開心面對老後的自己。
2017年出版的《愛爺爺奶奶的方法》，作者結合長期照護員、物理治療師的身份，針對過往照顧經驗，撰寫了這本書，期待可以透過這本書分享一些能與生活中這些「無法完全自理生活」的長者生活過得更開心的方法。
在延伸閱讀中《換我照顧你》這本書中，作者泰瑞・哈格里夫提到「恭喜你，你被選中了。或許你是在不知不覺中、慢慢進入這樣的任務；或許只是一通電話，事情就發生了。然而，如果你正在讀這本書，很可能或很快的，你就得負起照顧年邁雙親的責任，這是一項重大責任，遲早會耗盡你的體力和情緒力量。」
因為作者照護案例多元，出發點不會像照顧自己家裡長輩上帶出內心掙扎與難過，想透過這集讓大家在生活中更輕鬆可以轉換「為需要你多幫一把的老人家」的思考出發點，或許從家人、或大眾交通工具、路邊就可以開始。
另外我們還討論了：
- 為什麼選擇這本日文翻譯的書？和其他照護書籍不一樣的地方
- 醫院可以救回性命，那也只是「生物」狀態。醫院沒辦法讓「生物」變回「人類」
- 作者認為照護員工作的價值在哪？
- 上了年紀的人，個性會變得更鮮明
- 復健訓練是方法，生活行為才是目的
- 沒失智的人比失智患者更難照顧
延伸閱讀
【書籍類】（這次提的書全部絕版，我們就不放連結了）
- 愛爺爺奶奶的方法
- 泰瑞・哈格里夫《換我照顧你：如何珍愛老爸、老媽》
- 河合千惠子《父母落單時：住處、看護、心理、日常危機、醫療保險⋯「那一天」的準備》
【Podcast】
- EP02｜《百歲時代》你會怕變老嗎？當人人都活到一百歲的生活會變怎樣
- EP04｜《命案現場清潔公司》當無常成為日常，覺得人生而在世的時候該把握什麼？
- EP06｜《如何在網路時代好好說再見》：當有限的生命，活在永生的網路
- EP26｜《不逃跑的陪伴》﹔還是得先照顧好自己，才能照顧別人 ft.楊月娥
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責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP45｜《台灣經濟四百年》：除了「護國神山」台積電，台灣這四百年的經濟發展還有哪些值得瞭解？
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