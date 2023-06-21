EP47｜《更快樂》：快樂不是勳章而是光譜，我們都可以「更快樂」

我們想讓你知道的是
快樂真的可以學嗎？其實本書要討論的不是如何快樂，而是如何「更快樂」，聽起來好像差不多，但其實概念上差很多。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是馬力歐提的：《更快樂》，作者是塔爾・班夏哈。
班夏哈曾於哈佛開設「正向心理學」與「領導心理學」的課程，分別獲選「最受歡迎課程」的第一與第三名，每學期選修人數更超過學生總數的25%。有很多學生說，這兩堂課改變了他們一生，很多國際大企業則邀請班夏哈為中高階經理人分享「快樂之道」。我自己是聽聞這本書許久，希望藉著閱讀提案讓自己閱讀這本書。
書總共分三篇：理論篇、應用篇、思想篇，書中著墨比較多的是前兩篇。
第一章是在談快樂是什麼？作者認為問題不是「你快樂嗎？」（有意義但無用的問題）而是「怎麼做才能活得更快樂？」也就是說，快樂可以是個光譜而不是二選一，這是個過程而不只是個結果。
第二章用了四個象限來跟讀者說明，他心中如果用「現在」和「未來」，「好」和「壞」作為分野，可以分出快樂開朗（理想漢堡）、拼命三郎（速食漢堡）、虛無主義（低級漢堡）、享樂主義（垃圾漢堡）等四種快樂。
第三章，作者提出了他對於快樂的定義：大體上能從生活中體會到樂趣（也就是正面情緒）和意義（不同的人會在不同的事物中尋找）的一種感受。從這邊開始，作者就用「樂趣」和「意義」跟大家討論起快樂的理論以及可以如何應用等等。
另外我們在本集中討論的內容還包含：
- 在教育上如何更快樂
- 在職場上如何用MPS法尋找交集，找到自己更快樂的工作
- 什麼是無條件的愛？
- 為什麼大家會覺得中樂透很快樂？
- 我們開始IPO為什麼應該很快樂？
延伸閱讀
- 更快樂：momo網路書店、Readmoo電子書
- 更快樂的選擇：momo網路書店、Readmoo電子書
- 心流：momo網路書店、Readmoo電子書
- 活出意義來：博客來
- 大腦衝浪：momo網路書店、Readmoo電子書
- 助你好運：momo網路書店、Readmoo電子書
- 助你好運II：momo網路書店、Readmoo電子書
- 漣漪詞：博客來
- 過得還不錯的一年：momo網路書店、Readmoo電子書
- 《更快樂的選擇》：並不是成功為我們帶來幸福快樂，而是幸福快樂帶領我們邁向成功
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核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP45｜《台灣經濟四百年》：除了「護國神山」台積電，台灣這四百年的經濟發展還有哪些值得瞭解？
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