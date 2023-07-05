EP49｜《多情劍客無情劍》：幾乎無敵的小李飛刀，他的「英雄旅程」好像少了點什麼？

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是馬力歐提的：《多情劍客無情劍》，作者是古龍。爆雷警告，本集一樣會講一堆小說中的情節，若擔心爆雷的話，可以之後再回來聽。

不知道大家有沒有聽過「小李飛刀」，或是在周星馳電影《唐伯虎點秋香》裡面提到的兵器譜上排名第一的是小李飛刀他娘（小李飛刀排名第4），或是中職知名投手李振昌外號就是小李飛刀，不過其實並沒有一本書叫做《小李飛刀》，小李飛刀李尋歡的故事主要就是來自於這本《多情劍客無情劍》。後來古龍又陸續寫了《邊城浪子》、《九月鷹飛》、《天涯・明月・刀》、《飛刀，又見飛刀》等小說，裡面也有提到小李飛刀，所以多將以上5書並稱「小李飛刀系列」。

上次講《模仿犯》頗受好評，所以就一直在想是否還有其他小說好講。小說很多，但是要講哪一本或哪些就很頭痛了。剛好前陣子跟朋友聊到古龍，古龍幾個知名系列中，印象中讀起來最歡樂的應該是絕代雙嬌，最悲情的人物可能小李飛刀李尋歡，然後因為他的招牌武器實在太帥了，所以就借來重讀。

我在讀的過程中，覺得有幾個有趣的地方。

第一個是，多數武俠小說可以用「英雄旅程」的概念去描述：就是有一個英雄被某種原因被召喚而踏上冒險旅程，他/她會在過程中遇到困難、解決困難而慢慢成長，最後打敗大魔王之後，回到原先的世界。

在這個過程中修練、成長是其中很重要的部分，如果拿金庸比較知名的幾部長篇，包含了射雕三部曲、天龍八部、笑傲江湖、鹿鼎記，都很類似，主角要慢慢成長，然後打敗大魔王。

不過李尋歡出場就是武功蓋世，他遇到的神秘少年劍客快劍阿飛也是，整個小說過程中，沒有「武功養成進步」的修練過程，多數都是哲學辯證、心理狀況、感情、友情、親情的討論。當然最後也是還有大魔王，但是打怪解決困難就不是其中很重要的一部分。

另外第二個想法是，書中有些想法糾纏其實很老派。

男一李尋歡很喜歡林詩音，青梅竹馬，但為了一個結拜兄弟，然後放棄林詩音，「成全」他們，自己跑到關外去。整個後來就變成悲劇。他的結拜兄弟怕他會回來搶走老婆，就找人暗算他；自己小孩沒教好，被李尋歡廢了武功，導致4個人後來都很痛苦，但核心問題就是不好好面對自己感情。

阿飛和林仙兒。阿飛後來知道林仙兒就是梅花盜，但是卻愛上她，然後認為她已經改過，自己每天開心喝湯被迷昏；林仙兒則天天出去跟不同的男人過夜，江湖上的人都知道，然後他假裝不知道。

延伸閱讀

你喜歡我們今天的內容嗎？你對於「武俠小說」有什麼想法嗎？快點到我們的FB、IG或Apple Podcast上面留言給我們吧～【更多社群傳送門】

核稿編輯：翁世航