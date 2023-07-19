EP51｜《思考101》：用8個「思考的難題」，體驗耶魯大學超熱門的一堂課

我們想讓你知道的是
你喜歡「思考」嗎？耶魯大學的心理學教授開設了一堂「思考101」，讓耶魯大學學生趨之若鶩，裡面討論了很多思考的盲點和如何破解，是以認知心理學理論為主，分析很多常見、有趣的狀況，歡迎大家一起「思考」。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是馬力歐提的：《思考101》，作者是安宇敬。
作者安宇敬是耶魯大學心理學系教授，他開這一門「思考」課程，需要用到耶魯大學可坐下450人最大的講堂。他把認知心理學裡面常見的8個「思考的難題」用簡單、容易理解的例子，介紹給大家。
這本書很簡單易讀，書的每一章架構都很清楚、類似。先舉例（故事），然後帶出認知心理學的理論架構，有時候也會提出一些為什麼人的大腦會有這種思考方式的解釋，最後說明該怎麼做可以嘗試破解。
書中總共提出了8個思考難題，分別是：
- 「順」的誘惑
- 確認偏誤
- 因果歸因
- 例子的危險
- 負面偏誤
- 偏頗的詮釋
- 設身處地的難題
- 延遲滿足的麻煩
其中我們花比較多時間討論的是確認偏誤、因果歸因和例子的危險，不過後來我們也知道，裡面很多理論和解釋，跟我們過去有討論過的不當行為、不當決策和好決策背後的潛思考有非常多類似的地方，主要是這本書的核心是認知心理學，而行為心理學一開始的起源就是認知心理學，所以在過去這幾年我讀了很多相關的書，也因此也累積得很多相關理解。
不過我們在裡面玩了一些遊戲，包含了「2-4-6任務」討論「確認偏誤」，還有打一首歌的節奏來猜這是什麼歌討論「知識的詛咒」（設身處地那一章），我們玩得很開心，如果你覺得有趣，也可以跟你的朋友玩玩看喔。
延伸閱讀
- 思考101：Readmoo電子書、momo網路書店
- 快思慢想：Readmoo電子書、momo網路書店
- EP05｜《不當行為》：一本搞懂行為經濟學的書，但聽完你可能也不懂？
- EP07｜《不當決策》：不要拿賈伯斯當榜樣，9大影響商業決策的「偏誤陷阱」
- EP09｜《好決策背後的潛思考》：經濟學家告訴你，為什麼用錢讓小孩做家事是錯誤的誘因
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核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP49｜《多情劍客無情劍》：幾乎無敵的小李飛刀，他的「英雄旅程」好像少了點什麼？
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