EP54｜今天不讀書IV：一週年了，我們有沒有什麼書覺得沒有講好很遺憾？哪5集最多人下載？

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

我們今天又不讀書了，因為節目滿一週年囉。

節目做了一週年，我跟JuJu也就這樣每週輪流幫大家選書、討論書過了一年，大家聽得喜歡嗎？有沒有哪一集是最喜歡的？哪一集是覺得最無聊的？

我們在這裡裡面討論了這些：

選書的心路歷程，遇過哪些掙扎？要選結果沒有選？不想看卻看了？

錄完一集，結果有些內容沒有講到，跟講完一集發現沒有按下錄音鍵，哪一種比較遺憾？

馬力歐有沒有覺得《魔球》Ju沒有共鳴？

52集節目中，下載前5名是哪幾本書？

博客來上半年榜單出來了，我們怎麼看？

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核稿編輯：翁世航