EP55｜《推力》：說服不必聲嘶力竭，溫柔推出你的影響力

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集由JuJu分享的《推力：終極修訂版》，讓馬力歐在上下節目都忍不住感動地説「JuJu長大了呀！」，作者是理察・塞勒（Richard H. Thaler）、凱斯・桑斯坦（Cass R. Sunstein）。

▲本集內容

市面上很多工具書都在教導我們聰明選擇，但很多選擇仍在無形中被影響。《推力》是由兩位在行為經濟學有重要地位的理查．塞勒和凱斯・桑斯坦共同撰寫，一直到2021年因為疫情的關係他們重新審定了過去的版本，而推出了「終極修訂版」的推力。

為什麼會是JuJu而不是馬力歐介紹這本書呢？

從吸引我的「影響力」這個關鍵字，我就開始思考在無形中影響選擇、或能輕輕推一把的「幕後真相」是什麼？而這本書中也提到了「選擇設計師」——設計方法幫助人們「做出他們自認為更好的選擇」。透過間接的介入行為，讓人不知不覺改變自身行為、習慣和思想的方法，經濟學中稱作輕推理論，就是本書最主要的內容。

但作者在最後還是提醒要記得設定界線，並且記得「公開原則」，否則就有「淤泥」的嫌疑！而什麼是淤泥呢？在這本書中作者指出「冗長、不必要的流程，就是淤泥，也是負面的推力。」

舉例來說，阻擋別人、或盡量讓對方不這麼做的話，最好的辦法就是增加這件事的難度，馬上想到有些取消訂閱、不要再持續每月扣款時的繁文縟節、冗長流程其實也是淤泥的一種！

另外我們還討論了：

讓你不會開太快的「音樂道路」

「選擇設計」的3大元素

「3種捷思法：定錨、可得性、代表性」各代表什麼意思

在社群上有觀察到從眾現狀嗎？

淤泥就是不當行為？

馬力歐對於可能造成網路淤泥之一cookie的想法？

使用推力是在操縱人心嗎？

原來說服不必聲嘶力竭，有一些小地方打點周到就好！

▲延伸收聽

為各位整理出跟著馬力歐一起讀經濟學的系列主題⋯（喂）

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責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航