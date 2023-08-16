EP55｜《推力》：說服不必聲嘶力竭，溫柔推出你的影響力

我們想讓你知道的是
有一種「選擇設計師」——他設計方法幫助人們「做出他們自認為更好的選擇」，鋪出一條阻力最小的路，而在你的「預設選項」中有潛在的強大力量，這一股神力就是「推力」。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集由JuJu分享的《推力：終極修訂版》，讓馬力歐在上下節目都忍不住感動地説「JuJu長大了呀！」，作者是理察・塞勒（Richard H. Thaler）、凱斯・桑斯坦（Cass R. Sunstein）。
▲本集內容
市面上很多工具書都在教導我們聰明選擇，但很多選擇仍在無形中被影響。《推力》是由兩位在行為經濟學有重要地位的理查．塞勒和凱斯・桑斯坦共同撰寫，一直到2021年因為疫情的關係他們重新審定了過去的版本，而推出了「終極修訂版」的推力。
為什麼會是JuJu而不是馬力歐介紹這本書呢？
從吸引我的「影響力」這個關鍵字，我就開始思考在無形中影響選擇、或能輕輕推一把的「幕後真相」是什麼？而這本書中也提到了「選擇設計師」——設計方法幫助人們「做出他們自認為更好的選擇」。透過間接的介入行為，讓人不知不覺改變自身行為、習慣和思想的方法，經濟學中稱作輕推理論，就是本書最主要的內容。
但作者在最後還是提醒要記得設定界線，並且記得「公開原則」，否則就有「淤泥」的嫌疑！而什麼是淤泥呢？在這本書中作者指出「冗長、不必要的流程，就是淤泥，也是負面的推力。」
舉例來說，阻擋別人、或盡量讓對方不這麼做的話，最好的辦法就是增加這件事的難度，馬上想到有些取消訂閱、不要再持續每月扣款時的繁文縟節、冗長流程其實也是淤泥的一種！
另外我們還討論了：
- 讓你不會開太快的「音樂道路」
- 「選擇設計」的3大元素
- 「3種捷思法：定錨、可得性、代表性」各代表什麼意思
- 在社群上有觀察到從眾現狀嗎？
- 淤泥就是不當行為？
- 馬力歐對於可能造成網路淤泥之一cookie的想法？
- 使用推力是在操縱人心嗎？
原來說服不必聲嘶力竭，有一些小地方打點周到就好！
▲延伸收聽
為各位整理出跟著馬力歐一起讀經濟學的系列主題⋯（喂）
- EP05｜《不當行為》：一本搞懂行為經濟學的書，但聽完你可能也不懂？
- EP07｜《不當決策》：不要拿賈伯斯當榜樣，9大影響商業決策的「偏誤陷阱」
- EP09｜《好決策背後的潛思考》：經濟學家告訴你，為什麼用錢讓小孩做家事是錯誤的誘因
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責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP54｜今天不讀書IV：一週年了，我們有沒有什麼書覺得沒有講好很遺憾？哪5集最多人下載？
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