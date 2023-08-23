EP56｜《無聲告白》：當一個家庭其實都沒有在溝通時

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《無聲告白》是伍綺詩第一本長篇小說，故事發生的時間維度並不長，地點涵蓋範圍也不大，基本上就是一個家庭，和父母各自原生家庭彼此影響糾結的故事。但讀完之後，我想多數的讀者應該可以理解，為什麼對於很多人來說，會有感同身受或似曾相識，或讀者所說「對話好像放了一台錄音機在他們家」的感覺。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是馬力歐提的《無聲告白》，作者是伍綺詩（Celeste Ng ）。
是的，我又來談小說了。因為我本來要講另外一本哲學書，但覺得本週狀況應該不容許我好好講，所以還是挑了一本小說。
作者是香港二代，父母都是香港人，父親是物理學家、母親是化學家，兩人在60年代移民到美國。作者在哈佛大學主修英文，原本沒想過要當專職作家，後來去念密西根大學的寫作藝術創作碩士，教課、編輯為主要工作。《無聲告白》是他第一本長篇小說，花了6年的時間。2017年出版了第二本小說《星星之火》，有改編成影集，台灣觀眾可以在Amazon Prime Video上找到，第三本小說《Our Missing Heart》在2022年出版，尚未有中譯本。
作為第一本小說，這本書反應非常好，獲得2014年亞馬遜年度書籍獎。本書還獲得了2015年麻薩諸塞書獎、美國圖書館協會的2015年亞歷克斯獎、亞太圖書館協會文學獎（成人小說）、Medici圖書俱樂部獎。並且入圍俄亥俄州書獎、約翰·克雷塞/新血匕首獎、和VCU/卡貝爾第一小說家獎。
前陣子我在「馬力歐陪你喝一杯」訪問李靜宜這位知名譯者，我找了很多他翻譯的書來看，除了一系列的芮尼克探案、非常有名的《追風箏的孩子》之外，另外就是這本伍綺詩的首本長篇小說《無聲告白》。
無聲告白故事如下（爆雷警告）：
這本小說在描述一個身處於俄亥俄州密德伍的大學城（沒有這個地方，作者虛構），70年代，一個華裔男性和美國白人女性結婚的家庭，男方叫詹姆斯，女方叫瑪芮琳，三個小孩分別是納森、莉蒂亞和漢娜。
小說很有趣，一開始就跟你說「莉蒂亞死了，但他們還不知道。」時間是1977年5月3日。所以比較像是倒序方式在描述這一家人的個別故事。
瑪芮琳是單親家庭長大，從小由一個保守派的媽媽獨力撫養長大，希望她長大之後的最大且唯一成就就是找個好男人嫁了然後相夫教子。她努力想要突出，想要念好物理化學、準備大學畢業申請醫學院，結果在學校裡上一門課時遇到詹姆斯（博士生），然後天雷勾動地火，兩人交往，沒多久就懷孕，然後就結婚。本來想生產完之後繼續去唸書，但又懷了第二胎，於是就全心在家當家庭主婦。等到她媽去世，她去收拾遺物時，才意識到，她努力不想要成為她媽期待的樣子，結果反而就剛好成為了那個樣子。
於是她在回家之後，沒多久，在無預警的情況下，直接離家出走，跑去一所學院想要把大學學位拿到，然後繼續完成他的醫生夢。結果.......對，她又懷孕了，因為她這次狀況不太好，有被送到醫院去，醫院通報他的家人，於是詹姆斯就跑來帶她回家了。
她回來之後，就決定放棄自己的夢想，但取而代之是決定專心培養自己的女兒莉蒂亞。其實她的兒子一直是在課業上比較優秀的人，後來還申請上哈佛大學，但卻一直不被關注。所以他們兩個人的關係也很微妙，是攜手的手足，但莉蒂亞會覺得自己比不上納森，但小納會覺得父母的關心都在莉蒂亞身上。
故事發生的時間維度並不長，地點涵蓋範圍也不大，基本上就是一個家庭，和父母各自原生家庭彼此影響糾結的故事。這個故事可能發生時間稍微早一點（戰後到70年代），相對的價值觀可能還比較保守，地點也是美國觀念相對保守的中西區大學城（雖然是虛構），但是裡面的對話、情節、父母的想法、觀念，放到現代的美國、台灣或很多地方，或許依然會覺得熟悉和似曾相識。
而這裡面很多家庭中的衝突，幾乎都是源自於他們沒有真的在溝通。這大概是我想很多讀者會感同身受的原因，因為我們太容易跟無法選擇的家人一起生活數十年，但最終沒有好好溝通而有各種衝突，甚至發生悲傷的故事。
我們在節目裡面討論了這些：
- 為什麼莉蒂亞最受疼愛，而不是納森？
- 莉蒂亞到底是不是自殺？
- 瑪芮琳為什麼會原諒出軌的詹姆斯？
- 詹姆斯為什麼會想要回家？
- 對於工藝課和家政課有什麼想法？
延伸閱讀：
- 無聲告白：Taaze讀冊生活
- 星星之火：Readmoo電子書、Taaze讀冊生活
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核稿編輯：翁世航
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