EP59｜《美味的科學》：味道是一種訊號，掌握訊號溝通的方式，就可以掌握味道

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每一週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是JuJu提的：《美味的科學》，作者是佐藤成美。

▲本集內容

之前確診時，大家有短暫喪失嗅味覺的經驗嗎？我對於「味道是一種訊號」這一句非常有共鳴，原來感受到甜味或美味，本來就是大腦做出來的判斷，也因此我們判定「美味」，除了食物本身的味道、香氣，往往也會因為當下的生理、心理、飲食環境等各因素影響，導致每個人對於味覺的訊號及感受不同。

在米其林星星主要依據五項標準，分別為食材品質、廚師對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的協調性、主廚在料理中展現的獨特性、餐飲水準的一致性。在這集開頭的時候，我們也針對最近必比登、米其林星星、綠星的美食評鑑，來討論怎麼樣的風味判定比較不主觀。

而5種味覺的感受及刺激強度，又可以往下分類出：

「分解」後的成分讓香氣跟口味有所變化 蛋白質的各種變性與凝固狀態 一看到焦糖就覺得好吃的：褐變反應（梅納反應） 「乳化」後的濃郁口感

在生活中與味道有關這4種會影響我們感受到「美味」的化學變化。

這本書也分享食品科學中，如何避免主觀的判斷食物味道，若要以食物的味道本身來分析，可以從化學的面相；以及物理的感受。雖然是很科學的一集，但不知不覺就把這些味覺傳遞的「訊號」，以及烹調背後的科學原理等，就在一來一回的交流討論完了。

Photo credit : JuJu 本集節目感謝由千代結酒造（千代むすび），搭配「白露」的節氣，贊助「柚子果實酒」，以大量果汁的柚子清酒，味道濃郁，一開瓶就讓錄音室充滿水果的香氣。不僅有清爽的柚子味，還帶著綿軟的甜味，會讓人一不小心喝太多。

另外我們還討論了：

人的味覺可以品嘗到哪幾種味道？

「進食中」香味變化的三個階段

食品科學產業中用來測量美味的「味覺感應器」

食材、烹調方式的不同會怎麼影響美味呢

在八尺門中的紅酒配黑鮪魚，是否有解答呢？

使用微波爐加熱的注意事項

空腹是最佳的調味料！

▲延伸閱讀

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責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航