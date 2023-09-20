EP60｜《刻意冷靜》：「你冷靜一點！」講起來很簡單，但你知道有什麼方法做得到嗎？

我們想讓你知道的是
你覺得自己冷靜嗎？面對衝突時會刻意冷靜嗎？我們在職場上很容易遇到各種挫折、狀況、危機，本書教導大家透過有技巧的刻意冷靜練習，讓自己可以進入到「學習者心態」，冷靜的面對每一個狀況。在這個多變化、無法用單一固定方法工作的現代社會，我覺得這是被高度低估，但很值得練習的技能。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是馬力歐提的《刻意冷靜》，作者有3位：賈桂琳．布拉西、亞倫．德斯梅特、米歇爾．克洛伊特。
3位作者都是麥肯錫的顧問，合著這本書，主要是在探討壓力和劇烈變動下，個人該如何維持刻意冷靜，來讓自己有效的面對和處理這些壓力及變動。
作者們認為「刻意冷靜不是一種領導風格或行為，而是一種個人的自我控制訓練，可以為領導者提供覺察與技巧，避免無效的反應，並根據當下狀況『選擇』最有效的思考和行動模式。」
他們在書中提出冷靜思考是4項技能組合：適應力、學習敏銳度、覺察力以及情緒的自我調節能力。不過在書中並不是用這樣的章節規劃去寫，而是用不同故事和技巧分散在10個章節中去討論何謂刻意冷靜，如何做到刻意冷靜。
我認為書中有幾個很有趣的重點：
適應區和熟悉區
- 熟悉區：很熟悉的環境。
- 適應區：陌生、未知、不確定、無法預期。
刻意冷靜就是在學習辨識自己在那個區域，搭配上風險的高低，可以列成4個象限：
- 低風險熟悉區：安全、放鬆
- 高風險熟悉區：追求表現，進入心流
- 低風險適應區：探索、實驗（3M)
- 高風險適應區：挑戰變大，要轉變心態、改變做事的方式
在高風險適應區，我們會有兩種狀態：保護或學習，我們要讓自己進入學習狀態。
保護心態與學習心態
- 定型心態與成長心態
- 專家心態與好奇心態
- 被動心態與開創心態
- 被害者心態與原動力心態
- 欠缺心態與充裕心態
- 確定心態與探索心態
- 維護心態與機會心態
前者是保護心態，後者是學習心態。
雙重覺查（Dual Awareness）
雙重覺察分為內在和外在的覺察。比較難的是內在的覺察，然後覺察分為5個階段：
- 一無所覺—未覺察內在狀態或外部環境
- 後知後覺—在事情發生之後才覺察
- 略有所覺—有所覺察，但無法在當下做出有效回應
- 迅速回應—有所覺察，能在短暫的停頓後做出回應：
- 適應調整—有所覺察，並能在當下有效地從「保護」轉為「學習」
我們在節目中則有分享如何覺察、如何透過生理上切入和重構技巧，讓自己可以做調整。然後書中還有附上4週練習計畫，讓大家可以照著一起做。
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核稿編輯：翁世航
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