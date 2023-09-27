EP61｜《從萬千人生解答此生》：GPT居然寫了一本靈性探索的散文書

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是JuJu提的《從萬千人生解答此生》，作者是GPT-3、潔絲敏・王、伊恩・湯瑪斯。

一般而言，靈性通常指的是個人對於宇宙、生命、目的和意義的內在追求和體驗。它可以包括宗教信仰、冥想、冥思、連接自然、追求心靈平靜和自我覺醒等方面。對於不同的人來說，靈性可能表現為不同的形式，並且可以在他們的生活中扮演不同的角色。

▲本集內容

兩個人類作者：潔絲敏・王與伊恩・湯瑪斯（他們自稱編輯）挑選了一些重要的宗教、哲學文本，並讓GPT-3回答總共192題神秘議題的哲學問題，所以主要答案都是由GPT完成的一本書。

既然「靈性」這個詞沒有普遍的共同定義，那GPT要怎麼解讀、會怎麼回答這些「追求意義」的問題，就變得很有趣了。

而兩位編輯認為這本書可以有以下用法：

在手機建立相簿，把感覺深刻的問答拍起來，每天起床、睡前看上一遍。 看到有感的問答就PO在IG限動，在IG建置一個療癒小圈圈。 把問答寫在筆記本左頁，右頁寫上你自己的回答。

我們在節目中間也針對這本書中192個問題，抽了幾個題目出來討論，在節目尾聲我們引用GPT説：我們能送給所愛之人最好的禮物就是陪伴。也感謝各位聽眾一路陪伴我們錄完這集節目！

另外我們還討論了：

GPT為什麼有回答跟沒回答一樣

GPT最怕的居然是⋯⋯它自己！

未來大人物提到把成功的定義還給每一個人，那GPT對於「成功」的想法是？

對人類而言，最嚴重的疾病莫過於靈魂的疾病

內心平靜，就能療癒自己。

我們來到這個世界是為了什麼？

對於這本由GPT主要完成內容的書各自的想法是什麼

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責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航