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閱讀提案

EP61｜《從萬千人生解答此生》：GPT居然寫了一本靈性探索的散文書

2023/09/27 ,

評論

JuJuJudy

Photo Credit : JuJu
JuJuJudy

JuJuJudy

先解除鎖定，再按熱水。

我們想讓你知道的是

這本書無論是「這是GPT寫的書餒」或是「哇GPT機器人、寫靈性？」或是「哇～馬力歐要來聊靈性唷！！」各種切入來看的話，都是有趣但其實有點討論難度/挑戰的一集。

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是JuJu提的《從萬千人生解答此生》，作者是GPT-3、潔絲敏・王、伊恩・湯瑪斯。

一般而言，靈性通常指的是個人對於宇宙、生命、目的和意義的內在追求和體驗。它可以包括宗教信仰、冥想、冥思、連接自然、追求心靈平靜和自我覺醒等方面。對於不同的人來說，靈性可能表現為不同的形式，並且可以在他們的生活中扮演不同的角色。

▲本集內容

兩個人類作者：潔絲敏・王與伊恩・湯瑪斯（他們自稱編輯）挑選了一些重要的宗教、哲學文本，並讓GPT-3回答總共192題神秘議題的哲學問題，所以主要答案都是由GPT完成的一本書。

既然「靈性」這個詞沒有普遍的共同定義，那GPT要怎麼解讀、會怎麼回答這些「追求意義」的問題，就變得很有趣了。

而兩位編輯認為這本書可以有以下用法：

  1. 在手機建立相簿，把感覺深刻的問答拍起來，每天起床、睡前看上一遍。
  2. 看到有感的問答就PO在IG限動，在IG建置一個療癒小圈圈。
  3. 把問答寫在筆記本左頁，右頁寫上你自己的回答。

我們在節目中間也針對這本書中192個問題，抽了幾個題目出來討論，在節目尾聲我們引用GPT説：我們能送給所愛之人最好的禮物就是陪伴。也感謝各位聽眾一路陪伴我們錄完這集節目！

另外我們還討論了：

  • GPT為什麼有回答跟沒回答一樣
  • GPT最怕的居然是⋯⋯它自己！
  • 未來大人物提到把成功的定義還給每一個人，那GPT對於「成功」的想法是？
  • 對人類而言，最嚴重的疾病莫過於靈魂的疾病
  • 內心平靜，就能療癒自己。
  • 我們來到這個世界是為了什麼？
  • 對於這本由GPT主要完成內容的書各自的想法是什麼

▲延伸閱讀

▲延伸收聽

▲💬 到我們的社群平台上面留言給我們

責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航

專題下則文章：

EP60｜《刻意冷靜》：「你冷靜一點！」講起來很簡單，但你知道有什麼方法做得到嗎？

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《閱讀提案》（Pitch a book）每集以一本書為開頭，延伸一個主題的討論。我們想透過分享及討論多元的觀點，刺激你對於不同故事、經驗的想法，當然最棒的是希望你也可以對這本書有興趣，並在生活中開始這週的閱讀。本節目由關鍵評論網製作播出，是由喜歡在午餐時間讀書的馬力歐以及喜歡從閱讀認識世界的JuJu共同主持的網路廣播節目，每週三更新。各podcast平台和社群傳送門

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