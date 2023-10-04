EP62｜《徹底坦率》：工作上最重要的就是「關係」，你跟團隊是什麼樣的關係？

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徹底坦率這個概念可能是對我近期管理溝通上面影響非常大的一點，而這本書在美國Amazon有接近8000個評分，平均達到4.5顆星，非常厲害。作者提出了徹底坦率=個人關懷+直接挑戰這個概念，並且用許多故事、方法、工具去帶領讀者一步步實作「徹底坦率」。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是馬力歐提的《徹底坦率》，作者是作者金・史考特（Kim Scott）。
作者史考特是坦率顧問（Candor, Inc.）共同創辦人兼執行長，長期擔任Dropbox、Kurbo、質標（Qualtrics）、Shyp、推特及其他科技公司的顧問。之前曾是蘋果大學（Apple University）教師群。
英文版是2017年出版，中文版2019年出版。我有點忘記是在哪個地方看到，但很可能是某個英文新聞網站上介紹到這個觀念和書，就找來看了。
這本書是我覺得在中文管理概念方面，可能是有點被低估的一本書。他在Amazon上有近8000個評分，還能達到4.5顆星，非常非常厲害。但是我認為在中文商管書中並沒有引起狂熱的注意。
這是一本非常強大的工具書，有提出幾個有趣的理論，然後提出了非常具體的作法。書算好讀也算不好讀，好讀的原因是故事很多（他人生經歷很豐富，也很會記錄他跟其他人的對話、他人的故事），不好讀的部分是他建議很多而且很細，想要好好的歸類抓重點也很多。
這不是我第一次讀這本書，我重讀這本書之後，認為需要用某種心態和方式去讀，就是抓住書中幾個重點，然後內文的說明、介紹、故事，可以分批次去讀。覺得重要的劃起來、圈起來，隨便，不重要、覺得無聊、囉唆的，打叉都可以。
本書分兩部分，第一部分是思維，第二部分是實作方式。我們今天談論了比較多思維上的部分，也是我覺得對我很有啟發的幾個部分。
作者先解是什麼是徹底坦率，就他的定義就是個人關懷+直接挑戰。而這兩件事，交叉組合為4個象限，分別是徹底坦率（Radical Candor）、惡意攻擊（Obnoxious Aggression）、虛與委蛇（Manipulative Insincerity）和濫情同理（Ruinous Empathy）。
另外他也提出了優秀員工分類：磐石明星（rock star）和超級明星（superstar），前者是能力強但追求穩定成長、後者則是追求多樣挑戰和陡峭挑戰。兩者都很優秀，只是剛好處在不一樣的職涯階段。
還有一個有趣的觀念是溝通討論和一起合作的過程：GSD轉輪（Get Stuff Done），總共分為7個步驟：傾聽→釐清→辯證→決定→說服→執行→學習。這個部分我跟Ju都覺得很理所當然，因為我們在公司過去都已經很習慣有這樣的討論過程。
你喜歡我們今天的內容嗎？如果你是主管，你覺得你有對你的部屬「徹底坦率」嗎？你覺得你的主管對你又是落在哪一個「象限」？你覺得「徹底坦率」有道理嗎？快點到我們的FB、IG或Apple Podcast上面留言給我們吧～【更多社群傳送門】
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核稿編輯：翁世航
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