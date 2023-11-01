EP66｜《馬斯克傳》：當工作太順利，他就會主動挑起一場危機把所有人帶進去

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本週是馬力歐提的《馬斯克傳》，作者是華特．艾薩克森 。

當初會想要看《馬斯克傳》，是因為想要更瞭解這個人。我在2014左右有跟人家合寫一本跟馬斯克有關的書，我負責寫最前面兩章，主要是跟他的早期人生有關。後來大概在2016-2018年，注意到他的特斯拉越來越多人注目，他也陸續提出很多很瘋狂的事情，台灣也開始有進口特斯拉，最近則是因為推特，讓更多人注意到他的「瘋狂」。

艾薩克森是個很厲害的作家，他之前一本傳記就是知名的《賈伯斯傳》。他曾經是時代雜誌的總編輯，在他任內開始把一些非政治人物列為年度風雲人物，另外他也擔任過CNN執行長，現在是杜蘭大學歷史系教授。

我在閱讀時，有觀察到一些有趣的點：

這本書厚達800頁，但有95章，也就不到9頁就一章，節奏很快。

他採訪了非常多人，也參考了非常多資料，但你讀起來很順暢，不會覺得斷斷續續。

基本上按照時序走，然後每一章都是獨立在講某個事件或議題。

不只是客觀描寫，也會提出他的主觀觀察和意見。他會做事實查核，不會照單全收。（出版前馬斯克完全沒有干預過）

前面一半大概就講完了2016年以前的事情，也就是越近代的內容花了越多篇幅。

從72章到92章，他花了20章（中間有一章不是），大概快200頁的內容，在描述整個Twitter事件。我不太確定到底是這個事件因為很近期所以寫很多；還是因為這個事件真的顯示這對馬斯克有多重要，所以放這麼重的篇幅。

關於馬斯克有太多可以談，我們在這一集聊到的包含：

故事停在2023年4月，星艦發射，而這本書在9月發表。馬斯克是1971年6月28日出生，剛滿52歲，賈伯斯在56歲的時候去世，但是賈伯斯的身體健康一直沒有很好，最後兩年變得非常明顯。目前看起來，馬斯克的身體看起來還算正常，所以未來他會帶領這6間公司：特斯拉、SpaceX（包含星鏈）、推特（X）、鑽孔、Neuralink、xAI，走去哪裡。他的傳記最後會停在什麼時候？我們有生之年看得到嗎？其實應該還會有很多有趣的事情。

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核稿編輯：翁世航