EP67｜《繪本職人的閱讀地圖》：馬力歐說繪本定義像蘇格蘭威士忌？10種動物的繪本書單

我們想讓你知道的是
除了作為親子共讀培養關係與閱讀興趣的工具之外，我發現繪本其實也很適合作為很多場合「幫助大家更快進入情境」的實用小工具，無論是演講、寫作或是講道理，有時候簡單的故事才能反覆回味，讓人印象深刻。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本週是JuJu提的《繪本職人的閱讀地圖》，作者是賴嘉綾。
這本書很像一千零一夜，很豐富有趣。作者賴嘉綾本身除了是「在地合作社」創辦人，致力在圖畫書讀書會與研究、推廣繪本閱讀、代理圖畫書作者與會者版權與演講、辦理閱讀相關活動，也是翻譯、口譯、作者、母親以及臺灣圖畫書很重要的推手。
本書主要以2015年以動物為主的英文繪本讀書會，賴嘉綾老師從眾多主題、紀錄中所選出來的精華內容。讀書會以動物為主角、閱讀英文繪本，每個月聚2次、每次2小時；每次先分享新書出版資訊、主題書的相關背景資料及相關繪本、共讀時由學員輪流朗讀主題繪本。
這本書中介紹了豬、魚、企鵝、青蛙、狗、熊、象、鱷魚、貓、兔的10種動物主題，多數繪本通常會由動物的習性出發，發展出知識類的內容；或是以動物代言人類的各種情感和關係，譬如親子、手足、同學、朋友情誼，讀者從了解動物來了解自己、從原諒動物來原諒自己。
不同於插畫是單張的為一篇文章或一件事繪圖，繪本就是一個連續的故事，是由2張以上的插畫組合而成的書；且圖畫要佔百分之50以上的篇幅者，才能叫做圖畫書（picture book），否則只能叫做插畫書或插圖書（illustration book）。而討論到繪本的定義時，也讓馬力歐直呼：會覺得就像蘇格蘭威士忌一樣......？
期待在這集的討論中也可以開啟大家對於繪本新的想法以及閱讀方式，也呼應作者希望分享給無緣參加讀書會的朋友，這本書相當於握著一個繪本職人多年經營讀書會與深度閱讀繪本的成果與心得，也相當於一份書單！
另外我們還討論了：
- 繪本的藝術價值與細節
- 蝴蝶頁是什麼
- 豬是平等的動物
- 喜歡送青蛙小物的日本
- 不只是假慈悲，鱷魚也因為天氣太熱留下了眼淚
- 繪本故事很適合做為簡報開場的工具
- 馬力歐的閱讀習慣
- 用動物當主角的好處
- 電影《動物方程式》劇情介紹與寓意分析
- 「大象」永遠不會忘記事情
▲延伸閱讀
- 布萊恩．雷《死神休假～撈金魚》：Readmoo電子書、momo網路書店
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責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP66｜《馬斯克傳》：當工作太順利，他就會主動挑起一場危機把所有人帶進去
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