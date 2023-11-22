EP69｜《囤積癖》：不是收藏，這是又快樂又痛苦的囤積

我們想讓你知道的是
隨著各種購物節促銷、年末禮盒團購優惠，大家是不是在不知不覺中囤積過多的東西，同時對於要整理這些物品有些捨不得呢？而家中書跟酒都很多的馬力歐，對於這又有什麼想法呢！
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是JuJu提的《囤積癖》，作者是珍妮佛・霍華德。
以下十大徵兆，如果你或親友符合三項以上，小心囤積症狀已悄悄上身！
- 留下一堆多數人認為沒用或沒價值的東西。
- 不管有沒有地方擺，先買再說。
- 整間房子，都是我的儲藏室。
- 家中動線受阻。
- 無法對物品進行有效的取捨、分類和收納。
- 長期婉拒訪客上門。
- 室內用品出現在戶外。
- 經常為雜物和親友爭吵。
- 沒繳帳單。
- 房子又髒又臭卻不打掃。
▲本集內容
囤積會發生在私人空間，在大眾視野之外，從而成為某種「地下化」的心理病態。和強迫症的不同是，前者著重於焦慮，而囤積則來自於「快樂和痛苦的混合」，指的是一個人可以樂在獲取物事，但在和物品分離的過程每每充滿了焦慮、壓力和猶豫不決。而這正是囤積者傾向於迴避清理的主因之一，這種苦於無力管理或甩掉隨之而來的過多雜物正是痛苦的來源。
整理大師對於「整理時原則」給的建議是：留下「有用」或是「有美感的」物件。
但對於書呢？有些整理大師提出只留下「怦然心動的書」，但是也有另一派的想法是：我們所留下的書，並不是讓人心動，而是我們還不知道這個書的內容！而紙本書很多的JuJu以及馬力歐對於家中的書堆想法又會是什麼呢？
另外我們還討論了：
- 大家都會囤積什麼東西？
- 「囤積」跟「收藏」的差別在哪裡？
- 愛好閱讀的Ju跟馬力歐，家中堆積的書是囤積嗎？
- 馬力歐如何判斷這個書要不要留在書櫃中？
- JuJu嚴重的「數位內容」囤積症
▲延伸收聽：
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責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
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