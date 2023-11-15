EP68｜《為什麼你看不到黑天鵝》：科學思維重點不是「我科學我就絕對正確」

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本週是馬力歐提的《為什麼你看不到黑天鵝》，作者是吉姆．艾爾—卡利里 。

本書英文書名叫《The Joy of Science》，但我可以理解中文書名為什麼改這樣，因為感覺比較吸引人。而本書的內容主要就是在談「科學思維」，主要就是要破解「後真相」、「陰謀論」等等。

我們先討論了「黑天鵝」。

黑天鵝在思想家塔雷伯提出黑天鵝效應之後廣為人知。黑天鵝是指看似極不可能發生的事件，它具三個特性：不可預測性、衝擊力強大、一旦發生之後，人會編造出某種解釋，使它看起來不如實際上那麼隨機而可預測。

而雖然中文書名是《為什麼你看不到黑天鵝？》，但書並沒有特別討論「為什麼」。不過也不能說書裡面沒提到「天鵝」，因為前言有提到「白天鵝」。書中寫到：

「我可以提出『所有天鵝都是白色的』的科學理論，這個理論符合可否證性，只要你看見一隻不是白色的天鵝，就能證明理論不正確。一旦發現證據牴觸我的理論，這條理論就必須修正或揚棄。陰謀論並非真正的科學，原因就在於不論有多少相反證據，都無法說服倡導者放棄。事實上，深信不疑的陰謀論者自有一套先入為主的論調，在他們眼裡，任何證據都是支持這套論調的證據。科學家則採用與此相反的方法，我們會隨新佐證資料出現而改變看法。因為我們受過訓練，不能像堅持世上只有白天鵝的狂熱份子那般絕對。」

也就是說，書中是用「所有天鵝都是白色的」這個說法，來說明有科學思維的人會因為證據而修改自己的理論，而不是否定證據，堅信自己的理論。

我猜測他的基本讀者設定不是我——因為我不相信陰謀論，我相信科學，我知道科學的意義和價值——那會哪些人呢？我在想，他一直在努力試著跟大眾解釋「科學思維」，尤其是不應該放棄思考，不應該相信陰謀論。所以我猜大概有幾種人是他想要對話的：

年輕人。從小就讓他們相信科學思維和價值。

想要跟其他周圍朋友說「科學思維」很重要、不要相信陰謀論的人，卻苦無工具，絕對自己無法說服他們。

依然覺得自己願意接受新知的人。

閱讀提案的聽眾們（笑）。

我們也在節目中稍微介紹了這書中8章分別在討論哪些內容。而他在書中最後的結語提到，他認為科學思維的價值有四點：

藉由科學方法，建立一套認識世界運作的可靠方法。透過科學方法探究世界，揭示永遠不被推翻的深刻真相。

我們相信科學，因為科學是有用的。

本書主軸：他認為透過科學活動和科學方法，有益提供日常生活品質。

科學最美的一點在它豐富了我們。

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核稿編輯：翁世航