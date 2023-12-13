EP71｜《這樣聚會最成功》：從聚餐、開會到分享會，本書的方法保證每個人都用得到

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是JuJu提的《這樣聚會最成功》，作者是普里亞・帕克。

▲本集內容

這是一本應用層面超廣、很實用的工具書，這並不是圖表很多、一頁一個技巧或工具的那種類型，而是以故事、案例帶出舉辦活動背後最重要的邏輯與原則，是可以從概念的建立，一步步將平淡無奇的活動拆解、翻轉成有意義的一場體驗。

作者在其中提到，我們的大腦其實有「認知處理限制」，也就是我們會有效選擇之後會記得的事物，這就包含活動剛開始的百分之五、結束的百分之五，以及中間最精彩的部分；也就是說多數我們較少著墨的「開場」與「結束」，更應該要慎重設計。

這本書中提到的重要觀念，也是JuJu很希望大家都可以意識到的辦活動原則：

主辦活動、發起活動的人，「請對自己要辦活動負責」。 除了一定要不停追問自己真正「為什麼要辦？要促成什麼事？真正要邀請誰來參加？」的目的之外，更要在活動過程，發揮你的權力去保護受邀而來的賓客，有清楚的活動參加規則，也提供幾個能適時介入停止影響聚會體驗的小技巧。

而也藉由這本書，更聊到最近身為棒球迷的馬力歐，不僅是喜歡招同好一起「看球賽」的主揪，更在節目中不藏私地公開他的看球加分配備！

另外我們還討論了：

Ju看書的記號邏輯在哪？（竟然上面側邊都貼滿便利貼）

身為主揪的馬力歐做了哪些事？

「會議引導師」的工作內容

請當一個負責任的主人

如果每個人都被邀請，那就代表沒有人被邀請

「超然」的主人會讓大家無所適從

作者的聚會魔法數字

好的場地能幫活動加分！

「開場破冰」竟然讓馬力歐感到很抗拒

活動其實從「收到邀請的當下」就已經開始了

太「和諧」的聚會真的很無聊

▲延伸閱讀

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責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航