EP71｜《這樣聚會最成功》：從聚餐、開會到分享會，本書的方法保證每個人都用得到

我們想讓你知道的是
好的工具書看了就是很痛快，今天換JuJu來分享 comfort food！這是一本你生活中絕對都用得到的重要好書，幾個關鍵字快速拆解本書架構：聚會—活動—企劃—體驗/形式，而我們也聊了一下馬力歐最近自己舉辦以及參加過的聚會！錄音結束後的閒聊，我們都覺得這一集真的聊得有收穫又開心。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是JuJu提的《這樣聚會最成功》，作者是普里亞・帕克。
▲本集內容
這是一本應用層面超廣、很實用的工具書，這並不是圖表很多、一頁一個技巧或工具的那種類型，而是以故事、案例帶出舉辦活動背後最重要的邏輯與原則，是可以從概念的建立，一步步將平淡無奇的活動拆解、翻轉成有意義的一場體驗。
作者在其中提到，我們的大腦其實有「認知處理限制」，也就是我們會有效選擇之後會記得的事物，這就包含活動剛開始的百分之五、結束的百分之五，以及中間最精彩的部分；也就是說多數我們較少著墨的「開場」與「結束」，更應該要慎重設計。
這本書中提到的重要觀念，也是JuJu很希望大家都可以意識到的辦活動原則：
主辦活動、發起活動的人，「請對自己要辦活動負責」。
除了一定要不停追問自己真正「為什麼要辦？要促成什麼事？真正要邀請誰來參加？」的目的之外，更要在活動過程，發揮你的權力去保護受邀而來的賓客，有清楚的活動參加規則，也提供幾個能適時介入停止影響聚會體驗的小技巧。
而也藉由這本書，更聊到最近身為棒球迷的馬力歐，不僅是喜歡招同好一起「看球賽」的主揪，更在節目中不藏私地公開他的看球加分配備！
另外我們還討論了：
- Ju看書的記號邏輯在哪？（竟然上面側邊都貼滿便利貼）
- 身為主揪的馬力歐做了哪些事？
- 「會議引導師」的工作內容
- 請當一個負責任的主人
- 如果每個人都被邀請，那就代表沒有人被邀請
- 「超然」的主人會讓大家無所適從
- 作者的聚會魔法數字
- 好的場地能幫活動加分！
- 「開場破冰」竟然讓馬力歐感到很抗拒
- 活動其實從「收到邀請的當下」就已經開始了
- 太「和諧」的聚會真的很無聊
▲延伸閱讀
- 《先問，為什麼？》賽門・西奈克：Readmoo電子書、momo網路書店
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錄音結束後的閒聊，馬力歐也覺得「喔～今天聊得不錯耶！」你也喜歡今天的內容，就在節目留言處和我們分享你的想法吧🌟也歡迎五星、分享，讓更多人聽到閱讀提案！
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責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
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