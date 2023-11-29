EP70｜《巴別塔學院》：當「語言」成為魔法的根源，你能夠創造出多少魔法？

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本週是馬力歐提的《巴別塔學院》，作者是匡靈秀。

這本書是作者匡靈秀第三本小說，並且拿下星雲獎最佳長篇小說。星雲獎是美國非常有名的科幻/奇幻小說獎，拿下這個獎項是非常大的肯定。匡靈秀出生於中國廣東，4歲時隨家人移民美國，出道作《罌粟戰爭》（The Poppy War，暫譯）震撼奇幻文壇，以獨特的魔法系統、架空世界方式重寫中日戰爭。不過目前好像台灣沒有中文版，不曉得會不會翻譯。

而這次我們讀的《巴別塔學院》一樣是本奇幻小說，同樣有魔法、同樣是以架空歷史的方式，重新描寫1840年（鴉片戰爭）前後的大英帝國時期的故事。故事是說在19世紀（應該是1829年）有一個11歲的孤兒（後自行取名羅賓・史威夫特），他被一位英國翻譯學者理查・勒維從廣州帶回英國。教授在倫敦擔任他的監護人，聘請老師教他拉丁文、希臘文，並讓他在成年之後，申請上牛津大學內的翻譯學院「巴別塔學院」。跟他同一屆的另外還有3個人：拉米茲・拉斐・米爾札（暱稱雷米），來自印度加爾各答；薇朵瓦・戴格拉夫，來自海地；蕾緹西亞・普萊斯（暱稱蕾緹），來自英國。

羅賓、雷米、薇朵瓦、蕾緹，這4個人就是故事的主角。

（爆雷警告）

本書的魔法叫做「銀工魔法」，需要透過三個環節來實施：

白銀，所以擁有足夠的白銀很重要，而且白銀的量和比例會影響到魔法能維持多久。英國一直透過殖民地從海外輸入，但因為他們很喜歡中國的商品，主要是茶葉、瓷器，所以不斷又把白銀轉到中國那邊。 語言。書中的解釋是「更舉體來說，是語言中文字無法表達的內容，也就是在切換不同語言的過程中失落的意涵。白銀能夠捕捉並顯現失落的意義。」「銀工魔法背後的核心是不可譯性。」「銀工的基本原理非常簡單；在其中一面用一種語言刻下一個字詞或片語，然後在另一面用不同的語言刻下相應的字詞或片語。因為翻譯永遠不可能是完美的，必要的竄改，也就是在過程中失落或扭曲的意義，會被白銀捕捉並成顯出來。」 精通該兩種語言的人。不是刻上去，念出來就可以用，必須要用那兩種語言思考，就跟呼吸一樣自然。

比如銀條上一邊刻上中文的「無形」，一邊刻上英文的「invisible」（隱形），便能讓使用者化作無影無蹤。或是將中文的「爆」譯為「burst」（爆炸），就能造成大爆炸的效果……等等

故事的核心是說，在大英帝國掌控「銀工魔法」的前提下，他們透過魔法增強國內生產力、也同樣增強軍備力。這4個年輕人在學院中學習更多語言意義，以及銀工魔法，但同時有一個地下組織赫密士會，想要透過破壞英國對於銀工魔法的壟斷，讓這個世界更「正義」。方法是從巴別塔學院偷銀條、手抄本和銘刻材料，從英國送到世界各地。介在革命和反叛中間，但以現在國家概念，應該可算是叛國。

故事就在這些年輕人一方便很開心能從殖民地來到帝國核心學習翻譯和銀工魔法，另一方面透過赫密士會，也意識到帝國運用這些技能來擴張帝國和壓榨殖民地。透過這些辯論、行動和魔法，讓巴別塔學院、帝國和赫密士會的衝突故事高潮迭起。

魔法的原理是這本書非常有趣的設定，也因為這個設定讓這本書的情節、故事走向和內容變得非常有意思。因為書中會時不時解釋一些詞彙的意思和來源，並且發揮想像力讓這些不同語言的詞彙去對應，然後發明神奇的魔法。

我猜，這本書應該不會像哈利波特一樣會有續集，不過要以同樣架構寫外傳、前傳或是後傳，應該也會很有趣。

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核稿編輯：翁世航