EP71｜《窮查理的普通常識》：查理・蒙格終生強調跨領域學習，而且真的很會說故事

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本週是馬力歐提的《窮查理的普通常識》，作者是查理・蒙格。

這本書是他很多講稿、個人軼事、語錄的集合，所以才會有作者是Charles Munger（查理・蒙格），但還有Peter Kaufman做編輯，另外還有中文版本有李彔和李繼宏做編譯。

會選這本書的原因是查理・蒙格在2023年11月28日去世，99歲，差一個多月就百歲（雖然他應該根本沒有管這件事）。我買這本書電子版很久，也久仰大名，這本書附錄的商周採訪者是我當時的主管，所以早就聞名已久，只是沒有時間閱讀（一堆藉口）。

查理・蒙格是股神巴菲特一輩子的合夥人，他們認識相交超過半個世紀（64年），巴菲特也極度推崇蒙格，但以知名度來說，蒙格的確是遠遠不如巴菲特。

我從書中重複看到的東西：

「鐵錘人症候群」。那個名稱來自以下這句諺語：「在手裡拿著鐵錘的人眼中，世界就像一根釘子。」

跨領域學習

反向思考

檢查清單

達爾文一直在尋找反對他理論的證據（科學思維）

蒙格沒有讀過心理學，但是花很多時間談論心理學和經濟學

我也可以理解為什麼近代很多讀者會喜歡看蒙格的書，因為他有一套自己的理論，然後會跨領域比較很多東西，中間還有很多精簡語錄。

某種程度上，我覺得蒙格很適合做短影音（雖然實際上我猜他應該會很反對這種速食內容）。

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核稿編輯：翁世航