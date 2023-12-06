EP71｜《窮查理的普通常識》：查理・蒙格終生強調跨領域學習，而且真的很會說故事

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窮查理實際上並不窮，他是「股神」巴菲特一輩子的合夥人。但他低調，不如巴菲特更為眾人所知，但幾乎所有熟知巴菲特和波克夏（巴菲特的控股公司）的人都知道，查理・蒙格對於巴菲特和波克夏的影響絕對非常巨大，也因此，這本少數關於查理・蒙格的中文翻譯書，受到許多人的推崇。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本週是馬力歐提的《窮查理的普通常識》，作者是查理・蒙格。
這本書是他很多講稿、個人軼事、語錄的集合，所以才會有作者是Charles Munger（查理・蒙格），但還有Peter Kaufman做編輯，另外還有中文版本有李彔和李繼宏做編譯。
會選這本書的原因是查理・蒙格在2023年11月28日去世，99歲，差一個多月就百歲（雖然他應該根本沒有管這件事）。我買這本書電子版很久，也久仰大名，這本書附錄的商周採訪者是我當時的主管，所以早就聞名已久，只是沒有時間閱讀（一堆藉口）。
查理・蒙格是股神巴菲特一輩子的合夥人，他們認識相交超過半個世紀（64年），巴菲特也極度推崇蒙格，但以知名度來說，蒙格的確是遠遠不如巴菲特。
我從書中重複看到的東西：
- 「鐵錘人症候群」。那個名稱來自以下這句諺語：「在手裡拿著鐵錘的人眼中，世界就像一根釘子。」
- 跨領域學習
- 反向思考
- 檢查清單
- 達爾文一直在尋找反對他理論的證據（科學思維）
- 蒙格沒有讀過心理學，但是花很多時間談論心理學和經濟學
我也可以理解為什麼近代很多讀者會喜歡看蒙格的書，因為他有一套自己的理論，然後會跨領域比較很多東西，中間還有很多精簡語錄。
某種程度上，我覺得蒙格很適合做短影音（雖然實際上我猜他應該會很反對這種速食內容）。
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延伸閱讀
- 《窮查理的普通常識》：Readmoo電子書、momo網路書店
- 《窮查理的普通常識》：「撈灰金」行為給整體經濟帶來的重大影響
- 《蒙格之道》：那些濫發貨幣的拉美國家下場如何？它們迎來了獨裁者
- 《蒙格之道》：說話風格趨近於有話直說、不怕得罪人，造就了他獨特的投資方式
- 查理蒙格辭世享耆壽99歲，巴菲特：若不是他，波克夏無今日成就
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP70｜《巴別塔學院》：當「語言」成為魔法的根源，你能夠創造出多少魔法？
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