EP73｜《不會通靈的寵物溝通師》：姑且不論你相不相信，反正這是一本小說

我們想讓你知道的是
想聊一集寵物的書，但馬力歐沒有養寵物...左思右想覺得這集用「小說」來聊「寵物溝通」應該會很有趣吧！（事實證實也是滿有趣的）
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是JuJu提的《不會通靈的寵物溝通師》，作者是劉凱西。
本書除了出版繁體中文版之外，2022年亦出版了泰文版。共分為14個章節，以13個動物溝通的故事，來串起一名女子重新找回人生的故事。作者劉凱西，原是電影行銷、法文翻譯，現為作家、芳療師。也因曾學習動物溝通，親身處理過數十個動物溝通的案例，讓這本書更加生動。而特別的是，本書目前也正在轉為電視劇集，預計會轉譯為10集影劇的方式。
我找到作者在某次分享對於這本長篇小說的想法：「不管相不相信，愛動物的人基本上都是希望可能跟自己的寵物溝通。雖然我的小說書名有寵物溝通，但其實講的就是溝通，不止是跟動物，還有人跟人之間。書裡面所有角色都面臨溝通的問題，所以今天來看這本書的人，可以不用相信寵物溝通，但可以透過書裡的故事，放下心中所有的坎，坦然面對一切！」
爆雷警告！
主角陳芳菱來到北海岸準備了解一切前，接收到流浪狗（豆豆）大量「超級餓、超級渴、想要吃東西」煩到受不了的基本需求，而帶去便利商店找東西吃，因緣際會當大夜班，有天突然接到電話要請求跟寵物溝通，加上現實考量，重拾寵物溝通的工作。經過許多個案後，某天突然發現自己的狗跟一個命案有關，也是透過狗傳遞的畫面找到了嫌疑人，讓案情有更明確的方向（寫到後面突然變成了犯罪偵探小說）。
另外我們還討論了：
- 這次選書原因
- 動物溝通是一種心電感應，是科學根據？
- 為什麼大家寵物取名都要取疊字
- JuJu寵物溝通的經驗
- 為什麼需要寵物溝通？
▲延伸閱讀
- 蘿倫・麥柯《永恆的禮物：如何面對動物離世的悲傷》：Taaze讀冊生活
- 蘿倫・芬恩・瓦特 《笑著冒險，直到生命終點》：Readmoo電子書、Taaze讀冊生活
- Emily《陳明珠愛我：貓來了，是要教人得療癒》：Taaze讀冊生活
- 劉凱西《不會通靈的寵物溝通師：關於愛的練習》：Readmoo電子書、momo網路書店
責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP72｜《這樣聚會最成功》：從聚餐、開會到分享會，本書的方法保證每個人都用得到
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。