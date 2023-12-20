EP73｜《不會通靈的寵物溝通師》：姑且不論你相不相信，反正這是一本小說

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是JuJu提的《不會通靈的寵物溝通師》，作者是劉凱西。

本書除了出版繁體中文版之外，2022年亦出版了泰文版。共分為14個章節，以13個動物溝通的故事，來串起一名女子重新找回人生的故事。作者劉凱西，原是電影行銷、法文翻譯，現為作家、芳療師。也因曾學習動物溝通，親身處理過數十個動物溝通的案例，讓這本書更加生動。而特別的是，本書目前也正在轉為電視劇集，預計會轉譯為10集影劇的方式。

我找到作者在某次分享對於這本長篇小說的想法：「不管相不相信，愛動物的人基本上都是希望可能跟自己的寵物溝通。雖然我的小說書名有寵物溝通，但其實講的就是溝通，不止是跟動物，還有人跟人之間。書裡面所有角色都面臨溝通的問題，所以今天來看這本書的人，可以不用相信寵物溝通，但可以透過書裡的故事，放下心中所有的坎，坦然面對一切！」

爆雷警告！

主角陳芳菱來到北海岸準備了解一切前，接收到流浪狗（豆豆）大量「超級餓、超級渴、想要吃東西」煩到受不了的基本需求，而帶去便利商店找東西吃，因緣際會當大夜班，有天突然接到電話要請求跟寵物溝通，加上現實考量，重拾寵物溝通的工作。經過許多個案後，某天突然發現自己的狗跟一個命案有關，也是透過狗傳遞的畫面找到了嫌疑人，讓案情有更明確的方向（寫到後面突然變成了犯罪偵探小說）。

另外我們還討論了：

這次選書原因

動物溝通是一種心電感應，是科學根據？

為什麼大家寵物取名都要取疊字

JuJu寵物溝通的經驗

為什麼需要寵物溝通？

▲延伸閱讀

責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航