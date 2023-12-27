開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區

特別報導

閱讀提案

EP74｜今天不讀書V：2023年度回顧，哪一集最多人聽？明年我們在閱讀上的願望是什麼？

2023/12/27 ,

評論

楊士範

Photo Credit: 關鍵評論網 / 曾聖評攝
楊士範

楊士範

楊士範 / Mario Yang，The News Lens 內容長暨共同創辦人。 嗜酒、咖啡、音樂、棒球、籃球、跑步、電影、小說、寫作。 擅長科技世界中的人文觀察。  

我們想讓你知道的是

今天不讀書又來了。年底了～讓我們來回顧一下整年節目的表現，有哪幾集是最受歡迎，還有我們兩個人做了70幾集節目，有什麼心路歷程和幕後花絮。以及2024年，我們在閱讀方面的期許。

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

我們今天再次不讀書，因為年底囉，我們要來跟大家分享今年最多人聽的節目，還有有趣（血淚？）的幕後花絮：

今年的閱讀提案陪伴各位度過了2023年，截止今年為止，最受歡迎的一集不意外的是我們當時抓準時機錄的《模仿犯》，其中有8%的Spotify新聽眾因為這集認識閱讀提案。

其次是《與成功有約》、《最值得過的人生》、《思考 101》，如果不限時間，目前為止播放次數最多的一集是《一流的人才如何保持顛峰》。

另外在Spotify最多人分享的一集是《不逃跑的陪伴》，我們訪談了作者楊月娥。也是目前為止我們唯一訪談作者的一集，可能是因為時間太長了，所以之後被製作人禁止再次約訪（誤）。

而在Spotify Podcast個人收聽排行榜上，我們是1869位粉絲的最愛前10，960位粉絲的最愛前5，有116位粉絲，我們是他們2023年最愛的節目。感謝大家（鞠躬）。

我們在這裡裡面討論了這些：

  • 回顧過去一年「閱讀提案」幕後花絮
  • 哪一集有後續收到印象深刻的回饋？
  • 是不是有作者聯繫，送書或回饋？！
  • 某集有遺珠之憾的內容，或是事後有些不同想法，現在想補充一點？
  • 2023年博客來年度暢銷榜（對，我們還是要談榜單）
  • 分享自己在閱讀上，明年的願望

延伸閱讀

你喜歡我們今天的內容嗎？你對於我們這一年的節目有什麼心得和想法嗎？快點到我們的FBIGApple Podcast上面留言給我們吧～【更多社群傳送門

核稿編輯：翁世航

專題下則文章：

EP73｜《不會通靈的寵物溝通師》：姑且不論你相不相信，反正這是一本小說

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。

閱讀提案：

《閱讀提案》（Pitch a book）每集以一本書為開頭，延伸一個主題的討論。我們想透過分享及討論多元的觀點，刺激你對於不同故事、經驗的想法，當然最棒的是希望你也可以對這本書有興趣，並在生活中開始這週的閱讀。本節目由關鍵評論網製作播出，是由喜歡在午餐時間讀書的馬力歐以及喜歡從閱讀認識世界的JuJu共同主持的網路廣播節目，每週三更新。各podcast平台和社群傳送門

看完整特別報導