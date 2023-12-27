EP74｜今天不讀書V：2023年度回顧，哪一集最多人聽？明年我們在閱讀上的願望是什麼？

我們想讓你知道的是
今天不讀書又來了。年底了～讓我們來回顧一下整年節目的表現，有哪幾集是最受歡迎，還有我們兩個人做了70幾集節目，有什麼心路歷程和幕後花絮。以及2024年，我們在閱讀方面的期許。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
我們今天再次不讀書，因為年底囉，我們要來跟大家分享今年最多人聽的節目，還有有趣（血淚？）的幕後花絮：
今年的閱讀提案陪伴各位度過了2023年，截止今年為止，最受歡迎的一集不意外的是我們當時抓準時機錄的《模仿犯》，其中有8%的Spotify新聽眾因為這集認識閱讀提案。
其次是《與成功有約》、《最值得過的人生》、《思考 101》，如果不限時間，目前為止播放次數最多的一集是《一流的人才如何保持顛峰》。
另外在Spotify最多人分享的一集是《不逃跑的陪伴》，我們訪談了作者楊月娥。也是目前為止我們唯一訪談作者的一集，可能是因為時間太長了，所以之後被製作人禁止再次約訪（誤）。
而在Spotify Podcast個人收聽排行榜上，我們是1869位粉絲的最愛前10，960位粉絲的最愛前5，有116位粉絲，我們是他們2023年最愛的節目。感謝大家（鞠躬）。
我們在這裡裡面討論了這些：
- 回顧過去一年「閱讀提案」幕後花絮
- 哪一集有後續收到印象深刻的回饋？
- 是不是有作者聯繫，送書或回饋？！
- 某集有遺珠之憾的內容，或是事後有些不同想法，現在想補充一點？
- 2023年博客來年度暢銷榜（對，我們還是要談榜單）
- 分享自己在閱讀上，明年的願望
延伸閱讀
- EP22｜今天不讀書：回覆聽眾留言，介紹我們如何選書和如何設計節目大綱
- EP25｜今天不讀書II：討論2022年三大書市排行榜，和我們都用什麼時候看書？
- EP41｜今天不讀書III：JuJu推薦很多獨立書店、馬力歐辯論現代人沒有更少閱讀
- EP54｜今天不讀書IV：一週年了，我們有沒有什麼書覺得沒有講好很遺憾？哪5集最多人下載？
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核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP73｜《不會通靈的寵物溝通師》：姑且不論你相不相信，反正這是一本小說
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