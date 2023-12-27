EP74｜今天不讀書V：2023年度回顧，哪一集最多人聽？明年我們在閱讀上的願望是什麼？

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

我們今天再次不讀書，因為年底囉，我們要來跟大家分享今年最多人聽的節目，還有有趣（血淚？）的幕後花絮：

今年的閱讀提案陪伴各位度過了2023年，截止今年為止，最受歡迎的一集不意外的是我們當時抓準時機錄的《模仿犯》，其中有8%的Spotify新聽眾因為這集認識閱讀提案。

其次是《與成功有約》、《最值得過的人生》、《思考 101》，如果不限時間，目前為止播放次數最多的一集是《一流的人才如何保持顛峰》。

另外在Spotify最多人分享的一集是《不逃跑的陪伴》，我們訪談了作者楊月娥。也是目前為止我們唯一訪談作者的一集，可能是因為時間太長了，所以之後被製作人禁止再次約訪（誤）。

而在Spotify Podcast個人收聽排行榜上，我們是1869位粉絲的最愛前10，960位粉絲的最愛前5，有116位粉絲，我們是他們2023年最愛的節目。感謝大家（鞠躬）。

我們在這裡裡面討論了這些：

回顧過去一年「閱讀提案」幕後花絮

哪一集有後續收到印象深刻的回饋？

是不是有作者聯繫，送書或回饋？！

某集有遺珠之憾的內容，或是事後有些不同想法，現在想補充一點？

2023年博客來年度暢銷榜（對，我們還是要談榜單）

分享自己在閱讀上，明年的願望

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核稿編輯：翁世航