EP76｜《房間裡的大象》：職場中這些心知肚明的秘密，到底該怎麼討論？

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是JuJu提的《房間裡的大象》，作者是伊唯塔・傑魯巴維。

▲本集內容

房間裡的大象，其實是英文的諺語：elephant in the room。指的是一群人非常有默契地一起積極迴避的那件事。最有名的故事就是《國王的新衣》，而在社會上我們也常會覺得，之所以我們不指出「其實知道，但明白我們不宜知道」這隻大象，是一種人情世故。也因此脫口說出國王沒穿衣服的，是一個還沒學會忽略大象的孩子（某些版本中是傻子）。

下面是皮克斯電影《超人特攻隊2》預告，裡面就有提到「elephant in the room」

恰逢在年度考績、與主管對話的時候，我們花比較多時間在討論職場中的職場霸凌、貪小便宜同事、利用正常時間處理兼職工作、回扣收紅包的幾隻大象，也好奇馬力歐建議給「想要指出大象」的人可以怎麼做？

但集體沈默串謀的旁觀者，是幫兇嗎？

對於如何把大象拉到前景，作者又給了哪些建議？

另外我們還討論了：

如何把大象拉到前景

作為沈默群體的好處

在個人、群體社會上所帶來的壞處

其他相關動物：猴子、鴕鳥、猩猩以及灰犀牛。

社會事件或現象的既視感!

▲延伸閱讀

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責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航