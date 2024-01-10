EP76｜《房間裡的大象》：職場中這些心知肚明的秘密，到底該怎麼討論？

我們想讓你知道的是
有時候覺得自己好像就是那個「指出房間裡那隻大象」的人...。當我這麼想的時候，總覺得對於「房間裡的大象」這句諺語所代表的涵意也不是非常清楚，所以就把這本書找來看，也想了一些在職場中可能發生的狀況，來問問擔任公司與部門主管的馬力歐有什麼想法呢？
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是JuJu提的《房間裡的大象》，作者是伊唯塔・傑魯巴維。
▲本集內容
房間裡的大象，其實是英文的諺語：elephant in the room。指的是一群人非常有默契地一起積極迴避的那件事。最有名的故事就是《國王的新衣》，而在社會上我們也常會覺得，之所以我們不指出「其實知道，但明白我們不宜知道」這隻大象，是一種人情世故。也因此脫口說出國王沒穿衣服的，是一個還沒學會忽略大象的孩子（某些版本中是傻子）。
下面是皮克斯電影《超人特攻隊2》預告，裡面就有提到「elephant in the room」
恰逢在年度考績、與主管對話的時候，我們花比較多時間在討論職場中的職場霸凌、貪小便宜同事、利用正常時間處理兼職工作、回扣收紅包的幾隻大象，也好奇馬力歐建議給「想要指出大象」的人可以怎麼做？
但集體沈默串謀的旁觀者，是幫兇嗎？
對於如何把大象拉到前景，作者又給了哪些建議？
另外我們還討論了：
- 如何把大象拉到前景
- 作為沈默群體的好處
- 在個人、群體社會上所帶來的壞處
- 其他相關動物：猴子、鴕鳥、猩猩以及灰犀牛。
- 社會事件或現象的既視感!
▲延伸閱讀
- 《房間裡的大象》：Readmoo電子書、momo網路書店
- 【阿滴】「正視房間裡的大象」是什麼意思？《優獸大都會》經典台詞大解析！
- EP62｜《徹底坦率》：工作上最重要的就是「關係」，你跟團隊是什麼樣的關係？
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責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP74｜今天不讀書V：2023年度回顧，哪一集最多人聽？明年我們在閱讀上的願望是什麼？
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