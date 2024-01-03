EP75｜《幽遊白書》：一套我曾經看得如癡如醉的漫畫，現在重看又想起當初的熱血和有趣

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《幽遊白書》近日因為Netflix改編真人版，所以讓我想要重新再讀一次。而在讀的過程中，我也逐漸想起，當初小時候，我為什麼會喜歡這套漫畫，還有這套漫畫跟真人版改編之間，有什麼差別。
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本週是我提的《幽遊白書》，作者是冨樫義博。
小時候我很愛看漫畫，開始工作之後，看的時間就變少了。這套《幽遊白書》是我大概國高中之後才開始很熱愛的漫畫，以時間上來算我當時看的應該已經不是連載，而是我同學的單行本。
《幽遊白書》是一部90年代的經典漫畫作品，可算冨樫義博成名之作，與《七龍珠》和《灌籃高手》齊名，被視為週刊少年JUMP的黃金三本柱之一。故事是在講述主角浦飯幽助，一名因意外成為靈界偵探的中學生，與其他角色共同對抗各種妖怪和挑戰。
漫畫單行本一開始總共有19本，後來完全版改為15本，錄音中我開玩笑說比較貴，但其實是有差別，因為完全版有重新彩繪封面，還有多很多彩頁，另外畫風我感覺也更為細緻。動畫則有112話，而這次Netflix改編的真人版影集則是僅有5集。
爆雷警告：
故事大致上分為：
- 描述幽助為什麼會成為靈界偵探。
- 靈界偵探第一件事：尋找被偷走的黑暗界三大秘寶。在這個任務結識了藏馬和飛影。
- 因為能力不夠，所以透過小閻王的介紹，找幻海訓練
- 妖魔街的挑戰，對決四聖獸
- 拯救雪女，帶出飛影的妹妹雪菜。
- 受邀前往暗黑武術會，類似七龍珠的天下第一武道會，但是是採用團體戰的方式。這個武術會是整套漫畫篇幅最大的一部分。
- 在暗黑武術會打敗最強的隊伍戶愚呂兄弟之後，才得知前一代靈界偵探仙水忍想要打通人界和魔界之間的通道。
- 重新進入魔界，介紹魔界三大勢力。幽助、藏馬和飛影分別加入一方。
- 幽助在繼承父親雷禪的勢力之後，提議來一場魔界統一比武大會。最後雷禪昔日打架朋友「煙鬼」獲勝，他訂立了「不准干擾人間界」規定。最後，幽助和藏馬回到了人間界，飛影則繼續留在魔界。
我自己在這一次重新讀這一套漫畫的時候，有注意到一些事情，也在這一集節目中提出來討論：
- 前兩本的內容和後面基本上沒有太多關係，這也是為什麼Netflix在改編的時候只保留幽助成為靈界偵探的原因，其他部分幾乎都刪除。
- 動畫比較完整，因為整個故事架構已經比較清楚，也有把魔界統一比武大會裡面黃泉和幽助的對戰畫出來。
- 我自己覺得暗黑武術會之後魔界的設定比較有趣。
- 在暗黑武術會之後，漫畫設定已經開始有獵人的雛形了（能力）。
- 魔界大會感覺冨樫已經想要收尾了。
談到《幽遊白書》的真人版改編，我對於原作和改編之間的差異感到相當感興趣。雖然真人版在保持原作精神的同時，進行了一些創新和調整，但我認為這種改編有助於為新老觀眾提供不同的觀看體驗。特別是在視覺特效和敘事風格上的變化，。
此外，今天的延伸閱讀資料，是《先生白書》，這本漫畫由《幽遊白書》的助手所繪製，記錄了他在工作室的日常和對冨樫義博的看法。
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延伸閱讀
- 《幽遊白書》完全版(1)：Readmoo電子書、momo網路書店
- 《先生白書》：請問冨樫老師，《靈異E接觸》的「E」是什麼意思呀？
- Netflix《幽遊白書》真人版12/14上線：必看重點、劇情故事、與原作差異，選角與造型爭議能否完美還原漫畫？
核稿編輯：翁世航
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