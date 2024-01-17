EP77｜《心理安全感的力量》：打造成功團隊重要，但一開始不容易被注意到的關鍵因素

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本週是我提的《心理安全感的力量》，作者艾美・艾德蒙森。

作者艾德蒙森是哈佛商學院的諾華領導力與管理學教授（Novartis Professor of Leadership and Management）。她在1990年代中期參與一項跨學科的研究時，發現成員的心理安全感對組織管理成效至關重要。那個研究主要是針對醫院中，團隊成員的組成有什麼因素，會造成績效上的不同（以醫院來說是醫療失誤的多寡）

這本《心理安全感的力量》就是在分享他過去的研究發現，裡面有很多故事和例子，另外還有如何在組織中打造具有心理安全感的環境。

而2011年以來，艾德蒙森開始名列「Thinkers50」兩年評選一次的全球管理思想家排行榜，而受到矚目，並在2021、2023年連續兩屆獲選為Thinkers50第一名。這個Thinkers50是商業作家和評論家Des Dearlove和Stuart Crainer於2001年起在英國成立。他們會透過管理思想家排名和傑出成就獎向當今時代領先的商業和管理理念致敬，該獎項被稱為金融時報稱為管理界的奧斯卡獎。

書總共分3篇8章，第一篇是講為什麼要有心理安全感、第二篇是職場上各種例子、第三篇則是實做。我自己是把書看了兩次，因為我自己第一次閱讀時感受比較少，有可能是因為我本來就對於心理安全感很熟悉，知道打造心理安全感很重要，但是為什麼重要？這在職場研究上是怎麼樣的一個脈絡，如果完全不熟悉的人，可能會需要重頭介紹。所以當我第二次閱讀時，更能夠掌握到為什麼艾德蒙森教授需要用這種方式來書寫。

其實心理安全感聽起來好像很容易，但其實很不容易。在現今職場環境中，一不小心，就很容易把團隊或組織弄成「沒有」心理安全感的環境。比如說作者提出底下幾個問題讓大家來評分：

如果你在團隊裡犯了一個錯誤，這通常會對你造成不利。（R） 團隊成員能夠提出問題，即使是棘手的議題。 團隊裡的人有時會拒絕接受別人的與眾不同。（R） 在這個團隊中冒險是安全的。 很難向這個團隊的其他成員尋求幫助。（R） 團隊中沒有人會故意做出貶低我的努力的舉動。 與團隊成員一起工作，我的獨特技能與才華可以得到重視，並且充分發揮。

分數越高表示心理安全感越高，但要注意後面有括號一個R的表示是扣分項，也就是自評分數越高，其實是扣分。相信多數的人都期待工作環境是心理安全感很高，但你可以自己試試看，評估一下你所在的環境，心理安全感有多高。

另外作者也在第7章提出了實做提升心理安全感的方式，分別是：

創造有利條件（環境），對工作進行框架建構。讓大家知道失敗不會有麻煩，或是講真話、講意見不會讓你被盯上或貼標籤。 邀請參與。用積極的方式，讓團隊成員能夠提出問題和參與討論。 有效回應。回應的方式要讓團隊成員覺得是玩真的，而不是講講而已。

另外我們也有討論一個很常見的問題：如果心理安全感這麼重要，那那些由傲慢獨裁者所經營的成功公司又是如何？

艾德蒙森教授也有稍微說明，大概可能有3點：

有可能是其他原因讓公司成功 如果有更多心理安全感，會不會更好？ 真正的特例

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核稿編輯：翁世航