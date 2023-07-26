EP52｜《感覺不被愛的時候，就畫一棵樹吧！》：今天抽個時間畫樹木圖了解自己

我們想讓你知道的是
有沒有聽過房樹人的測驗理解你的心理狀態？這次我們從之前很愛樹的狀態，進入到我們自己畫一顆樹來了解自己啦（想看JuJu的樹請大家移動到IG～）
閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。
本集是JuJu提的《感覺不被愛的時候，就畫一棵樹吧！：跟著心理學博士畫樹木圖解讀內心世界》，作者是嚴文華。
▲本集內容
圖畫是心靈的鏡子，而樹的成長在各方面都可以用來比喻人的生命發展。
樹木圖、房樹人等，都是屬於圖畫心理技術的一種，而圖畫心理技術又屬於「表達性藝術治療」是一種把音樂、舞動、圖畫、戲劇、沙盤、寫作等形式作為工具或媒介的治療方式。
首先請大家拿一張A4紙、鉛筆、橡皮擦，先靜下來、找個安靜不受打擾的空間內，讓情緒處於穩定平靜狀態後，在豎著的A4紙上畫一棵樹，想怎麼畫都可以，開始畫一幅有樹的圖畫。
嚴文華老師說，具體實證研究指出樹木圖是目前發展得最成熟的圖畫心理工具，應用層面廣之外，也因為是元素單一的圖畫工具。
而作者也從圖畫心理技術、表達性藝術治療、自我觀察和自我反思技術的角度來和大家說解讀及溝通的原則：出於善行、無傷害、出於對分析對象關懷、尊重隱私，而在圖畫的解讀可以是多層面，沒有唯一正確的解讀，也要尊重作畫者本人的解讀非常重要、不過度解讀。
另外我們還討論了：
- 有沒有聽過房樹人測試？
- 為什麼是樹？
- 可以從樹木圖分析出什麼？
- 樹木圖的幾個分析重點
- JuJu又開始往確認偏誤走？
- 馬力歐其實也買很多繪畫技術的書
- 表達出「創意」的「藝術」要具備基本功嗎？
你喜歡我們今天的內容嗎？你畫了怎樣的樹呢？JuJu會她炫技的樹放到我們的IG上，快點到我們的FB、IG或Apple Podcast上面留言給我們吧～【更多社群傳送門】
責任編輯：楊士範
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
EP51｜《思考101》：用8個「思考的難題」，體驗耶魯大學超熱門的一堂課
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。