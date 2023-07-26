EP52｜《感覺不被愛的時候，就畫一棵樹吧！》：今天抽個時間畫樹木圖了解自己

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

本集是JuJu提的《感覺不被愛的時候，就畫一棵樹吧！：跟著心理學博士畫樹木圖解讀內心世界》，作者是嚴文華。

▲本集內容

圖畫是心靈的鏡子，而樹的成長在各方面都可以用來比喻人的生命發展。

樹木圖、房樹人等，都是屬於圖畫心理技術的一種，而圖畫心理技術又屬於「表達性藝術治療」是一種把音樂、舞動、圖畫、戲劇、沙盤、寫作等形式作為工具或媒介的治療方式。

首先請大家拿一張A4紙、鉛筆、橡皮擦，先靜下來、找個安靜不受打擾的空間內，讓情緒處於穩定平靜狀態後，在豎著的A4紙上畫一棵樹，想怎麼畫都可以，開始畫一幅有樹的圖畫。

嚴文華老師說，具體實證研究指出樹木圖是目前發展得最成熟的圖畫心理工具，應用層面廣之外，也因為是元素單一的圖畫工具。

而作者也從圖畫心理技術、表達性藝術治療、自我觀察和自我反思技術的角度來和大家說解讀及溝通的原則：出於善行、無傷害、出於對分析對象關懷、尊重隱私，而在圖畫的解讀可以是多層面，沒有唯一正確的解讀，也要尊重作畫者本人的解讀非常重要、不過度解讀。

另外我們還討論了：

有沒有聽過房樹人測試？

為什麼是樹？

可以從樹木圖分析出什麼？

樹木圖的幾個分析重點

JuJu又開始往確認偏誤走？

馬力歐其實也買很多繪畫技術的書

表達出「創意」的「藝術」要具備基本功嗎？

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責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航