若貿易戰真造成傷害，也是歐洲和中國過度反應川普政策的下場

文：Dani Rodrik（哈佛大學甘迺迪政府學院國際政治經濟學教授，著有《貿易大白話》）

向來蔑視常識以及商界金融界精英的美國總統川普（Donald Trump）似乎對貿易戰的前景感到高興。 7月6日，他最新的貿易限制措施——對總值約340億美元的中國進口產品徵收25％的關稅——正式生效。而隨之而來的是中國對金額相當的美國產品徵收報復性關稅。川普威脅要對中國採取進一步措施，並對從歐洲進口的汽車徵收關稅。如果墨西哥和加拿大不同意根據川普的意願修改《北美自由貿易協定》，他也有可能讓美國撤出該協定。

川普這種膝跳反射式的本能保護主義對那些選他上台的工人階級幫助不大，而那些心懷不滿的國會共和黨人以及那些在其他事務上支援他的企業可能會反過來遏制他。但對於那些像我一樣認為川普在貿易上的言論要比實際行動破壞性更大的人來說，這一切將最終引向何處是值得一再思考。

但在被世界末日般的貿易景象衝昏頭腦之前，我們還得考慮其他國家在這方面的激勵因素。川普或許非常想打一場貿易戰，然而單靠他自己無法成事。一場貿易戰需要其他經濟體也進行報復和火上澆油。但其實已經有令人信服的理由說明它們為什麼不應這樣做。

在通常情境下，貿易報復的發生原因是各國具備拋棄低關稅的經濟理由。這是各國在1930年代早期由於失業率高漲且政策補救措施不足而陷入大蕭條時的經典歷史經驗。當時反週期財政政策還未流行——凱恩斯的《就業、利息和貨幣通論》要到1936年才面世——而金本位制度不僅使貨幣政策變得無用，而是更糟。

在這種情況下，貿易保護主義對每個國家自身都有一定意義，因為它將需求從外國商品處轉移出來，從而有助於支持國內就業。（當然對於所有國家整體而言保護主義就是一場災難；一國的支出轉移被其他國家自身轉移所抵消的程度要更大。）

經濟學家還會考慮另一種情景，側重於所謂關稅的貿易條件效應。通過限制貿易量，一個大國或地區可以操縱其在世界市場上的各類競爭價格，使之朝著對其有利的方向發展。尤其是進口關稅將傾向于降低進口商品的全球價格，同時提高其含稅價格——而這種關稅收入差則落入國內財政的囊中。

這兩種情境在今時今日都意義不大。歐洲和中國對降低自身進口商品的全球價格或由此產生的收入都不太感興趣。就業因素也不是主要考慮。雖然歐元區的一些國家慘遭高失業率折磨，但保護主義也無法為這些國家帶來比擴張性財政或貨幣政策（後者由歐洲中央銀行實施）更好的效果。

如果歐洲、中國和其他交易夥伴對川普的關稅實施報復，它們只會減少自己的貿易收益，不會因保護主義而獲得任何優勢。而這一切也正中川普下懷，因為這讓他找到了抱怨其他國家對美貿易政策「不公平」的口實。對於世界其他地區來說，提高貿易壁壘將是個損人不利己的做法。

此外，如果歐洲和中國想要跟它們所說的那樣堅持以規則為基礎的多邊貿易體制，就不應把川普的單邊主義做法複製到自己手中並且單打獨鬥。它們需要上報WTO並等待正式的應對授權，但不要期待能快速解決或者川普能對最終裁決有多大的尊重。

簡而言之，無論是基於自身利益還是原則，各方都應該保持克制並避免（當即）報復。這正是歐洲和中國該站穩陣腳的時候。它們應該拒絕被拖入貿易戰，並對川普說：你可以自由地損害自己的經濟；但我們將堅持最適合我們自己的政策。

只要其他國家不會反應過度，川普的保護主義就不必像許多人估計的那樣代價巨大。由川普貿易政策所引發的措施及反制措施所涵蓋的貿易額已達1,000億美元，而英國《金融時報》的肖恩・唐南（Shawn Donnan）認為這一數字可能很快達到一兆美元，占全球貿易額的6％。這是一個很大的數字。但這一切都需要依賴報復行為的加持，否則都不會發生。

更重要的是，人們應該關注的是收入和福利，而不是貿易本身。即使貿易量遭重創，總體經濟表現也不會受到太大影響。例如一些歐洲航空公司青睞波音公司的飛機，而一些美國航空公司更喜歡空中巴士公司的機型。貿易限制可能導致美歐之間巨額的雙向飛機交易量總體大幅下滑。但只要航空公司將兩家公司的產品視為相近替代品，經濟福利的整體損失就會很小。

這並不是為了抹煞特定歐洲和中國企業因為美國市場更加封閉而可能產生的成本。但對於每個被迫尋求替代市場的出口商而言，可能會有另一家國內公司帶著新的經濟機會出現在眼前。隨著美國貿易量的萎縮，來自美國的競爭對手將減少，來自美國的競爭也會減少。

當經濟學家們反對過度關注更大程度自由貿易的輸家，批評那種忽視出口側受益者的傾向時，他們通常都懂得反向論述這一點。他們現在也不應該陷入同樣的謬論，因為無可否認美國的保護主義肯定會在其他國家產生一些受益者。

川普的保護主義可能會引發一場全球貿易戰，而且其最終的經濟後果會遠比其目前所帶來的自我傷害更為嚴重。但如果發生這種情況真的發生，那將是歐洲和中國的錯誤估計和過度反應與在川普的愚蠢行為共同作用的結果。

Copyright: Project Syndicate，2018.—如何避免一場貿易戰

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