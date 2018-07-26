英國如果想阻止脫歐，只能再辦一場公投嗎？

文：Anatole Kaletsky（龍洲經訊首席經濟學家、聯合主席，著有《資本主義4.0》）

如果某件事情不可能發生，那它就不會發生。如果一個國家投票決定二加二應該等於五，那麼無論投贊成票的比例有多大或者「人民的呼聲」有多響亮，這個「民主決定」最終都將服從於算術規則。而這就是眼下正在英國發生的景象：首相梅伊（Theresa May）的政府正向著英國脫歐悲劇的最後一幕艱難邁進。

2016年，英國人民投票決定要脫離歐盟並同時保持作為歐盟成員國所享有的「完全相同的權益」。梅伊政府負責脫歐談判的前國務大臣大衛・戴維斯（David Davis）在議會中一再重申了這個說法，隨後梅伊自己也熱情地接受了這一說辭。而英國脫歐的主要宣導者，前外交大臣強森（Boris Johnson）的承諾則更是過分美好：英國人將可以完全自由地在整個歐洲生活，工作和學習；無限制地進入歐盟單一市場；只要脫歐後的英國政府願意，隨時可以充分參與任何政治機構。簡而言之，2016年公投就是一個要將二加二等於五的投票。

這種自我妄想的後果如今變得越發明顯，因為英國政府發現自己無法讓議會通過任何現實的脫歐計畫。如果這種情況持續下去，英國就只有一個選擇：再搞一場公投來重新考量2016年投票得出的不可能結果。

《泰晤士報》目前預計出現這種公投的概率為50％。當最近被梅伊解職的內閣大臣賈斯汀・格林寧（Justine Greening）成為首位提議這一選項的保守黨高層時，人們提出的反對意見不再是進行第二次公投的理由，而是關於如何正確界定這一問題以及投票方式。

在保守黨強硬脫歐派自亂陣腳之後，一場新公投正在上升到英國政治議程的首要位置。當戴維斯和強森從梅伊內閣辭職時，堪稱一團亂麻的議會叛亂——來自該黨的歐洲懷疑派和親歐派——也隨之而來，也讓作為最大在野黨的工黨發現了一個實實在在的機會，讓他們可以借助與強硬脫歐派或親歐保守黨叛亂分子，聯手絞殺梅伊政府最終可能向議會提出的任何脫歐計畫，最終扳倒梅伊政府並觸發一場大選。工黨反對派幾乎可以讓每一個英國脫歐選項都被否決。

我們首先從「無協議」分手的威脅開始考慮，這意味著英國將在未能達成任何新關係協定的情況下被踢出歐盟。但現在這完全不可行，因為英國所有反對黨，加上絕大多數主要效忠於商業利益的保守黨議員，都會否決它。

另一個一樣不太可能的是「硬脫歐」，即英國和歐洲同意有序脫鉤，但並未對未來貿易制定任何優惠安排。這也會被所有反對黨以及數十名中間派保守黨議員投票否決。一些脫歐強硬派也會反對任何此類協議分離，因為這將迫使英國支付大量的歐盟退出費，並遵循歐洲向愛爾蘭開放邊界的規則，同時無法換取任何商業特權。

而梅伊關於更具合作性質的最新「軟脫歐」計畫如今也面臨來自強森、戴維斯及其幾十位追隨者的致命追殺。這些強硬派譴責梅伊的新計畫「只有名義上脫歐」，是要把英國變成歐盟「附庸國」的陰謀。工黨現在願意與他們結成邪惡同盟，以期促成政府崩潰。

這就剩下了一個最終選擇：議會集體反叛以阻止英國脫歐。「阻止脫歐」是自民黨，綠黨和蘇格蘭民族黨的官方政策。但所有真心實意的脫歐派加上絕大多數保守黨議員和工黨領導人，都覺得有必要遵循2016年公投的「指示」，因此顯然也不會支持這一選擇。

如果梅伊發現自己無法為任何版本的脫歐方案爭取到議會多數票，辭職和大選也不會是她唯一的依靠。因為無論對歐洲的看法如何，有一個目標是保守黨各派都認同的，那就是避免觸發大選讓工黨有機會贏得權力。這意味著梅伊可以將公投提案附加到她所偏好的脫歐方案上，理所當然地聲稱議會對2016年公投的回應應當得到另一次公投的批准或拒絕。最近針對強森的官方脫歐活動所涉及的非法支出展開的刑事調查，以及前英國獨立黨領袖法拉吉（Nigel Farage）同時期的對應活動中收受俄羅斯資助的指控，進一步突顯了最終公投的正當性。

工黨領導層可能會反對新的公投，因為這會破壞他們推動大選的努力。但至關重要的是自民黨和蘇格蘭民族主義者會積極支援公投，只要它能為選民提供讓英國留在歐盟的選擇權。因此梅伊可以毫不費力地將議會多數議員納入一項將她的脫歐方案與公投捆綁在一起的一攬子立法計畫，以決定是使用該方案或是改變現狀留在歐盟。

邏輯表明這一公投將逆轉2016年脫離歐盟的決定，因為政府提出的任何具體脫歐提案都不會比兩年前成功贏得絕大多數人贊同的烏托邦妄想更具吸引力。但到了明年，英國人民可能會對歐洲充滿憤恨以致再次投票離開。如果是這樣的話，英國脫歐可以按照梅伊談判的條款繼續推進，也沒有人會抱怨其後果或成本。

無論結果如何，選民都會在多個真實和恰當的選項之間做出實實在在的選擇。而這才是真正的民主，而不是那種蠱惑人心的二加二等於五。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—從脫歐到回歐公投

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